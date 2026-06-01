[칼럼] 3대 공공 발레단 예술감독 자격, 정치적 ‘코드’ 아닌 ‘전문성’ 먼저

국립·광주시립 예술감독 공석…감독 선정 기준에 직업 발레단 경력 필수

서울시발레단은 지방선거 이후 예술감독 없이 정치적 풍파 맞을까 우려



국립발레단의 ‘백조의 호수’. (c)국립발레단

요즘 한국 발레가 누리는 높은 위상과 인기의 배경에는 국립발레단, 광주시립발레단, 서울시발레단 등 3대 공공 발레단의 활약을 빼놓을 수 없다. 한국 발레의 맏형 격인 국립발레단은 1962년 창단 이후 다양한 클래식 레퍼토리를 축적하고 스타 무용수를 배출하며 대중화를 이끌었다. 올해 창단 50주년을 맞이한 광주시립발레단은 지자체 공공 무용단 중 가장 성공적인 모델로 꼽힌다. 2024년 출범한 국내 최초의 컨템포러리 공공 발레단인 서울시발레단 역시 한국 발레계에 새로운 활력을 불어넣고 있다.



그러나 역설적이게도 현재 세 공공 발레단은 모두 예술감독이 공석 상태다. 국립발레단은 지난 4월 초 강수진 단장 겸 예술감독이 4연임(12년) 임기를 마친 후, 임명권을 가진 문화체육관광부가 후임을 정하지 않고 있다. 국립발레단은 2000년 재단법인화 당시 공모제를 도입했으나, 이명박 정부 시절 임명 방식으로 선회한 이후 현재까지 공모 없는 방식을 유지해 오고 있다.



광주시립발레단은 지난 1월 중순 박경숙 예술감독이 퇴임한 후 청빙위원회를 통해 최종 후보 2명을 추천했으나, 시장의 임명이 차일피일 미뤄지고 있다. 서울시발레단의 상황은 더 복잡하다. 상급 기관인 세종문화회관이 창단 초기 시스템 안정화를 이유로 예술감독을 두지 않았기 때문이다. 지난해 뒤늦게 선임 방침을 밝혔으나 여전히 공석이다.



광주시립발레단의 ‘디바인’. (c)광주예술의전당

이러한 수장 공석 사태 속에서 최근 발레계에는 차기 국립발레단 예술감독에 대한 우려 섞인 하마평이 돌고 있다. 직업 발레단 경력이 전무한 교수 출신으로 지난해 대선 당시 캠프에서 활동했던 인물이 거론된다는 구체적인 소문까지 흘러나온다. 현장 경험과 전문성 대신 정치적 성향이나 친분에 따른 ‘코드 인사’가 국립발레단에까지 미치는 것 아니냐는 우려다. 국립발레단이 1990년대 후반부터 본격적인 궤도에 오른 핵심 동력 가운데 하나는 직업 발레단에서 오랜 경력을 쌓은 전문가들이 예술감독을 맡았기 때문이다. 이런 전통의 훼손은 세계적 수준으로 도약한 한국 발레계에 심각한 퇴보를 가져올 수 있다.



해외 유수의 발레단 사례도 예술감독에게 왜 최소 10년 이상의 직업 발레단 경력이 필요한지 잘 보여준다. 프랑스 파리오페라발레, 영국 로열발레단, 아메리칸발레씨어터(ABT)는 이사회나 선정위원회를 통해 예술감독을 선출하며, 하나같이 해당 발레단의 수석무용수 출신을 앉혔다. 호세 마르티네즈, 케빈 오헤어, 수잔 재피 등은 무용수 은퇴 후 친정이나 타 단체에서 매니저와 이사 또는 예술감독을 거치며 리더십을 검증받았다. 다양한 레퍼토리를 보유한 대형 발레단은 예술감독으로 단체의 역사와 색깔을 깊이 이해하는 인물을 뽑는 게 철칙이다. 변화를 위해 외부 인사를 영입할 때도 로열발레단 수석무용수 출신의 타마라 로호가 잉글리시 내셔널 발레단을 거쳐 미국 샌프란시스코 발레단 예술감독으로 영입된 사례처럼, 철저히 직업 발레단 경력과 성과를 기준으로 삼는다.







서울시발레단의 ‘인 더 밤부 포레스트’. (c)세종문화회관

한편, 서울시발레단은 아직 직제규정상 예술감독직을 신설하지도 못했다. 1년 단위로 계약하는 시즌 단원제의 정착 등 시스템 안정화에 예상보다 시간이 걸린 데다 해외 안무가 초빙 등 여러 안을 놓고 고심하다 타이밍을 놓쳤다. 세종문화회관 입장에서는 6.3 지방선거를 앞두고 예술감독을 임명하는 것이 자칫 ‘알박기 인사’라는 정치적 논란을 낳을 수 있어 선임을 보류한 것으로 보인다.



발레계가 정말 걱정하는 것은 선거 이후 서울시발레단의 존립 여부다. 창단 과정에서 시장의 의지가 강하게 반영되었고 예산 특혜 논란도 있었던 만큼, 시장이 교체될 경우 외부 압력에 취약해질 수 있다는 우려다. 참고로 시즌 단원제의 특성상 예산 총액은 높아 보이지만, 인건비를 제외하면 실질 제작비는 타 예술단보다 오히려 적다. 하지만 이런 문제에 제대로 대응할 예술감독도 없이 정치적 풍파를 맞닥뜨린다면 신생 발레단의 기반은 흔들릴 수밖에 없다.



6.3 지방선거 이후에도 세 공공 발레단이 흔들림 없이 제 역할을 다하기 위해서는 현장이 신뢰할 수 있는 검증된 전문가가 예술감독으로 와야 한다. 한국 발레의 미래가 세 공공발레단 예술감독 인사에 달려 있다고 해도 과언이 아니다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 요즘 한국 발레가 누리는 높은 위상과 인기의 배경에는 국립발레단, 광주시립발레단, 서울시발레단 등 3대 공공 발레단의 활약을 빼놓을 수 없다. 한국 발레의 맏형 격인 국립발레단은 1962년 창단 이후 다양한 클래식 레퍼토리를 축적하고 스타 무용수를 배출하며 대중화를 이끌었다. 올해 창단 50주년을 맞이한 광주시립발레단은 지자체 공공 무용단 중 가장 성공적인 모델로 꼽힌다. 2024년 출범한 국내 최초의 컨템포러리 공공 발레단인 서울시발레단 역시 한국 발레계에 새로운 활력을 불어넣고 있다.그러나 역설적이게도 현재 세 공공 발레단은 모두 예술감독이 공석 상태다. 국립발레단은 지난 4월 초 강수진 단장 겸 예술감독이 4연임(12년) 임기를 마친 후, 임명권을 가진 문화체육관광부가 후임을 정하지 않고 있다. 국립발레단은 2000년 재단법인화 당시 공모제를 도입했으나, 이명박 정부 시절 임명 방식으로 선회한 이후 현재까지 공모 없는 방식을 유지해 오고 있다.광주시립발레단은 지난 1월 중순 박경숙 예술감독이 퇴임한 후 청빙위원회를 통해 최종 후보 2명을 추천했으나, 시장의 임명이 차일피일 미뤄지고 있다. 서울시발레단의 상황은 더 복잡하다. 상급 기관인 세종문화회관이 창단 초기 시스템 안정화를 이유로 예술감독을 두지 않았기 때문이다. 지난해 뒤늦게 선임 방침을 밝혔으나 여전히 공석이다.이러한 수장 공석 사태 속에서 최근 발레계에는 차기 국립발레단 예술감독에 대한 우려 섞인 하마평이 돌고 있다. 직업 발레단 경력이 전무한 교수 출신으로 지난해 대선 당시 캠프에서 활동했던 인물이 거론된다는 구체적인 소문까지 흘러나온다. 현장 경험과 전문성 대신 정치적 성향이나 친분에 따른 ‘코드 인사’가 국립발레단에까지 미치는 것 아니냐는 우려다. 국립발레단이 1990년대 후반부터 본격적인 궤도에 오른 핵심 동력 가운데 하나는 직업 발레단에서 오랜 경력을 쌓은 전문가들이 예술감독을 맡았기 때문이다. 이런 전통의 훼손은 세계적 수준으로 도약한 한국 발레계에 심각한 퇴보를 가져올 수 있다.해외 유수의 발레단 사례도 예술감독에게 왜 최소 10년 이상의 직업 발레단 경력이 필요한지 잘 보여준다. 프랑스 파리오페라발레, 영국 로열발레단, 아메리칸발레씨어터(ABT)는 이사회나 선정위원회를 통해 예술감독을 선출하며, 하나같이 해당 발레단의 수석무용수 출신을 앉혔다. 호세 마르티네즈, 케빈 오헤어, 수잔 재피 등은 무용수 은퇴 후 친정이나 타 단체에서 매니저와 이사 또는 예술감독을 거치며 리더십을 검증받았다. 다양한 레퍼토리를 보유한 대형 발레단은 예술감독으로 단체의 역사와 색깔을 깊이 이해하는 인물을 뽑는 게 철칙이다. 변화를 위해 외부 인사를 영입할 때도 로열발레단 수석무용수 출신의 타마라 로호가 잉글리시 내셔널 발레단을 거쳐 미국 샌프란시스코 발레단 예술감독으로 영입된 사례처럼, 철저히 직업 발레단 경력과 성과를 기준으로 삼는다.수십 명에서 100명이 넘는 단원을 이끄는 직업 발레단 예술감독의 임무는 엄중하다. 단원 관리와 훈련 그리고 캐스팅을 책임지는 것은 물론이고 국내외 발레 네트워크를 바탕으로 새로운 안무가들과의 협업도 해야 한다. 작품 제작 과정에서 안무가와 단원 간의 예술적 갈등이 발생했을 때 이를 조율하는 중재자 역할도 필수적이다. 직업 발레단에서의 풍부한 현장 경험이 있어야만 무대 안팎의 돌발 상황에 대처할 수 있다. 이는 국립발레단보다 규모가 다소 작지만 비슷한 시스템을 가진 광주시립발레단에도 마찬가지다. 무용수로서의 장기 경력과 발레 마스터 등의 관리자 경험은 예술감독의 필수 조건이다.한편, 서울시발레단은 아직 직제규정상 예술감독직을 신설하지도 못했다. 1년 단위로 계약하는 시즌 단원제의 정착 등 시스템 안정화에 예상보다 시간이 걸린 데다 해외 안무가 초빙 등 여러 안을 놓고 고심하다 타이밍을 놓쳤다. 세종문화회관 입장에서는 6.3 지방선거를 앞두고 예술감독을 임명하는 것이 자칫 ‘알박기 인사’라는 정치적 논란을 낳을 수 있어 선임을 보류한 것으로 보인다.발레계가 정말 걱정하는 것은 선거 이후 서울시발레단의 존립 여부다. 창단 과정에서 시장의 의지가 강하게 반영되었고 예산 특혜 논란도 있었던 만큼, 시장이 교체될 경우 외부 압력에 취약해질 수 있다는 우려다. 참고로 시즌 단원제의 특성상 예산 총액은 높아 보이지만, 인건비를 제외하면 실질 제작비는 타 예술단보다 오히려 적다. 하지만 이런 문제에 제대로 대응할 예술감독도 없이 정치적 풍파를 맞닥뜨린다면 신생 발레단의 기반은 흔들릴 수밖에 없다.6.3 지방선거 이후에도 세 공공 발레단이 흔들림 없이 제 역할을 다하기 위해서는 현장이 신뢰할 수 있는 검증된 전문가가 예술감독으로 와야 한다. 한국 발레의 미래가 세 공공발레단 예술감독 인사에 달려 있다고 해도 과언이 아니다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지