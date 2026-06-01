현금 없는 시대에…한은은 돈 찍는 데 1100억원 썼다

현금 지출 36% 줄었지만 화폐발행잔액은 215조원

5만원권 보유 수요·손상화폐 교체에 제조비 다시 증가

동전은 줄고 고액권은 남는 현금 사용의 양극화

뉴시스

지난해 한국은행이 화폐제조 비용으로 1100억원 가량을 쓴 것으로 확인됐다. 1년 만에 300억원 가까이 증가한 규모다. 카드와 간편결제 확산으로 지갑 속 현금은 빠르게 사라지고 있지만 정작 한은이 돈을 만드는 비용은 더 늘어났다. 현금 사용이 줄어드는 시대에 돈 찍는 비용이 커진 배경에 관심이 쏠린다.



1일 한은 재무현황 등에 따르면 지난해 한은의 화폐제조비는 1179억원으로 2024년 890억원보다 289억원 증가했다. 증가율로는 32.5%다. 화폐제조비는 한은이 한국조폐공사 등을 통해 은행권과 주화를 새로 제조하는 데 드는 비용이다. 한은 손익계산서상 영업비용 항목에 포함된다.



화폐제조비는 최근 몇 년간 1000억원 안팎에서 움직여왔다. 2020년 1114억원이던 화폐제조비는 2021년 1284억원까지 늘었다가 2022년 1214억원, 2023년 1097억원으로 낮아졌다. 2024년에는 890억원까지 줄었지만 지난해 다시 1100억원대로 올라서며 2021년 이후 4년 만에 가장 큰 규모를 기록했다.



현금 사용이 줄어드는 흐름과는 대조적이다. 한은의 경제주체별 화폐사용현황 조사에 따르면 개인의 월평균 현금지출액은 지난해 32만4000원으로 2021년 50만6000원보다 36.0% 감소했다. 월평균 지출액에서 현금이 차지하는 비중도 17.4%로 낮아졌다. 카드와 모바일 결제, 간편송금 등이 일상화되면서 현금은 계산대에서 점점 밀려나는 모습이다.



하지만 현금 결제가 줄었다고 해서 시중 현금 규모까지 줄어든 것은 아니다. 지급수단 중 현금 비중은 지속적으로 하락하고 있지만 시중에 유통 중인 현금 규모를 뜻하는 화폐발행잔액은 증가세를 이어가고 있다. 특히 5만원권 수요가 꾸준히 이어지면서 올해 1분기 말 기준 화폐발행잔액은 215조원 수준까지 늘었다. 현금은 덜 쓰이지만 고액권을 중심으로 보유하려는 수요는 여전히 남아 있는 셈이다.







한국은행 제공

반면 동전은 정반대 흐름이다. 주화는 2020년 이후 한은이 새로 찍어 공급하는 양보다 시중에서 돌아온 물량이 더 많은 ‘순환수’ 기조가 이어지고 있다. 지난해에도 동전 환수액이 발행액보다 355억원 많아 6년 연속 환수 우위가 계속됐다. 10원화는 위축세가 더 뚜렷하다.



지난해 5월 10원 주화 발행액은 1700만원, 170만개에 그쳐 1992년 통계 작성 이후 최저치를 기록했다. 같은 달 환수액은 3200만원으로 발행액의 두 배에 육박했다. 현금 안에서도 5만원권 같은 고액권은 수요가 이어지는 반면 10원·50원 등 소액 주화는 쓰임새와 신규 발행이 동시에 줄어드는 양극화가 나타나는 셈이다.



화폐제조비 증가는 단순히 현금을 더 많이 찍었다는 의미만은 아니다. 권종별 제조 물량, 제조 단가, 종이·잉크·금속 등 원재료 가격, 보안요소 비용 등이 복합적으로 작용한다. 지폐에는 위조 방지를 위한 각종 보안장치가 들어가고, 주화는 금속 가격 변화의 영향을 받는다. 2024년 화폐제조비가 890억원으로 낮았던 만큼 지난해 증가에는 기저효과도 일부 반영된 것으로 풀이된다. 한은 관계자는 “화폐제조비는 단순히 현금 사용량만으로 결정되지 않는다”며 “권종별 제조 계획, 손상화폐 교체 수요, 원재료와 제조 단가 등 여러 요인이 함께 반영된다”고 설명했다.



손상화폐 교체 수요도 계속 남아 있다. 시중에 풀린 화폐는 유통 과정에서 낡거나 찢어지고 오염된다. 한은은 금융기관을 통해 환수된 화폐를 다시 쓸 수 있는 돈과 폐기해야 할 돈으로 나눈 뒤 통용에 부적합한 화폐는 폐기한다. 지난해 한은이 폐기한 손상화폐는 3억6401만장, 액면가 기준 2조8404억원어치였다.



한국은행 제공

다만 손상화폐 폐기만으로 지난해 제조비 증가를 모두 설명하기는 어렵다. 손상화폐 폐기량은 2024년 4억7489만장에서 지난해 3억6401만장으로 1억장 넘게 줄었다. 현금 사용도 줄고 폐기되는 화폐도 줄었는데 제조비는 오른 셈이어서 실제 제조 물량뿐 아니라 권종 구성과 제조 단가 상승 등이 함께 영향을 미친 것으로 분석된다.



현금 유통망을 유지하는 비용도 변수다. 현금 사용이 줄어들면 현금수송업체, ATM 운영업체, 금융기관 점포의 수익성은 악화할 수 있다. 그러나 현금 접근성이 낮아지면 고령층과 저소득층, 디지털 금융 이용이 어려운 계층은 불편을 겪을 수밖에 없다. 현금 없는 사회로 가는 과정에서도 중앙은행이 일정 수준의 화폐 인프라를 유지해야 하는 이유다.



한은 관계자는 “현금 사용은 줄고 있지만 고령층과 디지털 금융 이용이 어려운 계층을 고려하면 현금 유통망을 급격히 줄이기는 어렵다”며 “현금 접근성과 수용성이 낮아질 경우 화폐유통시스템 자체가 위축될 수 있다”고 말했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난해 한국은행이 화폐제조 비용으로 1100억원 가량을 쓴 것으로 확인됐다. 1년 만에 300억원 가까이 증가한 규모다. 카드와 간편결제 확산으로 지갑 속 현금은 빠르게 사라지고 있지만 정작 한은이 돈을 만드는 비용은 더 늘어났다. 현금 사용이 줄어드는 시대에 돈 찍는 비용이 커진 배경에 관심이 쏠린다.1일 한은 재무현황 등에 따르면 지난해 한은의 화폐제조비는 1179억원으로 2024년 890억원보다 289억원 증가했다. 증가율로는 32.5%다. 화폐제조비는 한은이 한국조폐공사 등을 통해 은행권과 주화를 새로 제조하는 데 드는 비용이다. 한은 손익계산서상 영업비용 항목에 포함된다.화폐제조비는 최근 몇 년간 1000억원 안팎에서 움직여왔다. 2020년 1114억원이던 화폐제조비는 2021년 1284억원까지 늘었다가 2022년 1214억원, 2023년 1097억원으로 낮아졌다. 2024년에는 890억원까지 줄었지만 지난해 다시 1100억원대로 올라서며 2021년 이후 4년 만에 가장 큰 규모를 기록했다.현금 사용이 줄어드는 흐름과는 대조적이다. 한은의 경제주체별 화폐사용현황 조사에 따르면 개인의 월평균 현금지출액은 지난해 32만4000원으로 2021년 50만6000원보다 36.0% 감소했다. 월평균 지출액에서 현금이 차지하는 비중도 17.4%로 낮아졌다. 카드와 모바일 결제, 간편송금 등이 일상화되면서 현금은 계산대에서 점점 밀려나는 모습이다.하지만 현금 결제가 줄었다고 해서 시중 현금 규모까지 줄어든 것은 아니다. 지급수단 중 현금 비중은 지속적으로 하락하고 있지만 시중에 유통 중인 현금 규모를 뜻하는 화폐발행잔액은 증가세를 이어가고 있다. 특히 5만원권 수요가 꾸준히 이어지면서 올해 1분기 말 기준 화폐발행잔액은 215조원 수준까지 늘었다. 현금은 덜 쓰이지만 고액권을 중심으로 보유하려는 수요는 여전히 남아 있는 셈이다.한은 관계자는 “현금 사용이 감소해도 화폐 제조 수요가 곧바로 같은 폭으로 줄어드는 것은 아니다”며 “유통 과정에서 낡거나 훼손된 화폐를 교체하고 필요한 권종을 안정적으로 공급하는 비용이 계속 발생한다”고 말했다.반면 동전은 정반대 흐름이다. 주화는 2020년 이후 한은이 새로 찍어 공급하는 양보다 시중에서 돌아온 물량이 더 많은 ‘순환수’ 기조가 이어지고 있다. 지난해에도 동전 환수액이 발행액보다 355억원 많아 6년 연속 환수 우위가 계속됐다. 10원화는 위축세가 더 뚜렷하다.지난해 5월 10원 주화 발행액은 1700만원, 170만개에 그쳐 1992년 통계 작성 이후 최저치를 기록했다. 같은 달 환수액은 3200만원으로 발행액의 두 배에 육박했다. 현금 안에서도 5만원권 같은 고액권은 수요가 이어지는 반면 10원·50원 등 소액 주화는 쓰임새와 신규 발행이 동시에 줄어드는 양극화가 나타나는 셈이다.화폐제조비 증가는 단순히 현금을 더 많이 찍었다는 의미만은 아니다. 권종별 제조 물량, 제조 단가, 종이·잉크·금속 등 원재료 가격, 보안요소 비용 등이 복합적으로 작용한다. 지폐에는 위조 방지를 위한 각종 보안장치가 들어가고, 주화는 금속 가격 변화의 영향을 받는다. 2024년 화폐제조비가 890억원으로 낮았던 만큼 지난해 증가에는 기저효과도 일부 반영된 것으로 풀이된다. 한은 관계자는 “화폐제조비는 단순히 현금 사용량만으로 결정되지 않는다”며 “권종별 제조 계획, 손상화폐 교체 수요, 원재료와 제조 단가 등 여러 요인이 함께 반영된다”고 설명했다.손상화폐 교체 수요도 계속 남아 있다. 시중에 풀린 화폐는 유통 과정에서 낡거나 찢어지고 오염된다. 한은은 금융기관을 통해 환수된 화폐를 다시 쓸 수 있는 돈과 폐기해야 할 돈으로 나눈 뒤 통용에 부적합한 화폐는 폐기한다. 지난해 한은이 폐기한 손상화폐는 3억6401만장, 액면가 기준 2조8404억원어치였다.다만 손상화폐 폐기만으로 지난해 제조비 증가를 모두 설명하기는 어렵다. 손상화폐 폐기량은 2024년 4억7489만장에서 지난해 3억6401만장으로 1억장 넘게 줄었다. 현금 사용도 줄고 폐기되는 화폐도 줄었는데 제조비는 오른 셈이어서 실제 제조 물량뿐 아니라 권종 구성과 제조 단가 상승 등이 함께 영향을 미친 것으로 분석된다.현금 유통망을 유지하는 비용도 변수다. 현금 사용이 줄어들면 현금수송업체, ATM 운영업체, 금융기관 점포의 수익성은 악화할 수 있다. 그러나 현금 접근성이 낮아지면 고령층과 저소득층, 디지털 금융 이용이 어려운 계층은 불편을 겪을 수밖에 없다. 현금 없는 사회로 가는 과정에서도 중앙은행이 일정 수준의 화폐 인프라를 유지해야 하는 이유다.한은 관계자는 “현금 사용은 줄고 있지만 고령층과 디지털 금융 이용이 어려운 계층을 고려하면 현금 유통망을 급격히 줄이기는 어렵다”며 “현금 접근성과 수용성이 낮아질 경우 화폐유통시스템 자체가 위축될 수 있다”고 말했다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지