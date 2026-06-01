200억 수주를 2조로 공시한 LS… “실수”라니 봐줘야 할까요

사흘 새 LS 주가 19%, LS일렉 15% 급락

서울 LS용산타워. LS

금융감독원이 LS 공시 오류 사태의 경위 파악에 착수했다. LS는 지난 1분기 보고서에 손자회사의 수주 실적을 취합하는 과정에서 일부 금액을 100배가량 크게 적었다가 바로잡았다. 정정 공시가 나온 뒤 사흘간 LS 주가는 19%, LS일렉은 15% 뚝 떨어졌다. LS는 단순 기재 오류라고 주장하고 있지만 주가가 급락하면서 금융 당국의 중과실 여부 심사를 피하기 어렵게 됐다.