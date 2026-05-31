강훈식 비서실장 캐나다행…에너지 협력 확대·잠수함 수주 지원 주목
강훈식 대통령 비서실장이 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 캐나다를 방문한다.
강 실장은 31일 자신의 페이스북을 통해 산업통상자원부·외교부 관계자와 에너지·자원·공급망·첨단산업 분야 기업 및 단체 관계자들과 함께 캐나다로 출국한다고 밝혔다.
강 실장은 “지난 8일 양국 정상 통화에서도 확인했듯, 한-캐나다 관계는 경제·에너지·첨단산업 전반으로 빠르게 넓어지고 있다”며 “특히 중동 사태가 길어지는 상황에서 양국의 경제·산업 구조가 상호보완적이며, 글로벌 중견국으로서 협력의 시너지가 매우 크다는 점을 실감하고 있다”고 말했다.
이어 “4개월 만의 두 번째 특사 방문인 만큼 에너지·자원·공급망·첨단산업 분야에서 양국 간 전략적 협력을 확대할 수 있는 실질적 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
정치권에선 강 실장이 현지에서 열리는 ‘한국-캐나다 자원 안보 공급망 협력 포럼’에 참석해 국내 기업들의 잠수함 수주 활동을 지원할 것이라는 관측이 나온다.
캐나다는 2030년대 중반 퇴역 예정인 빅토리아급 잠수함을 대체하기 위해 최대 12척 규모의 디젤 잠수함 도입 사업인 차세대 잠수함 사업(CPSP)을 추진하고 있다. 사업 규모는 최대 60조원에 달하는 것으로 알려졌다.
이번 사업에는 한화오션과 HD현대중공업 컨소시엄이 3600t급 ‘장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ’를 제안해 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 경쟁하고 있다. 최종 사업자는 이르면 6월 말 발표될 전망이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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