김성철 “‘골드랜드’로 인생캐 만나…‘국민 남동생’ 수식어 감사”
“양아치 역할을 처음 해봤는데 다들 ‘인생 캐릭터’라고 해주셔서 감사하고 행복합니다. ‘그동안 멋있는 역할도 많았는데’ 싶긴 하지만요(웃음).”
디즈니+ 시리즈 ‘골드랜드’를 통해 연기 호평을 받은 배우 김성철(35)은 “우기 캐릭터로 ‘국민 남동생’ 수식어를 얻어 기쁘다”며 이같이 말했다. 지난 29일 서울 종로구 한 카페에서 만난 그는 “희주와 우기는 로맨스가 아닌 동업자 관계이기 때문에 남동생으로 만족한다. 다음 작품에서는 ‘국민 연하남’으로도 불려보고 싶다”며 미소 지었다.
‘골드랜드’는 해외 밀수 조직이 빼돌리려던 1500억원 상당의 금괴를 둘러싼 인간의 욕망과 배신을 그린 범죄 스릴러다. 김성철이 극 중 연기한 대부업체 말단 조직원 우기는 김희주(박보영)와 유년 시절 한동네에서 자란 동생으로, 희주에게 금괴가 있다는 사실을 알아채고 동업하자며 접근해 그와 한배를 탄다.
“지난 2~3년간 묵직하고 메시지 있는 역할을 주로 하다가 이번에는 극에 활기를 넣어줄 수 있는 캐릭터를 만나 반가웠어요. ‘날티 나고 생각이 깊지 않은’ 이미지를 표현하고자 학창 시절 주변인들을 떠올리며 말투나 행동을 연구했죠. 얼굴 근육의 움직임과 표정이 많이 드러났으면 좋겠다는 생각에 과감하게 머리도 잘랐습니다.”
우기는 아군인지 적군인지 모를 모호함을 시종 유지하며 극에 긴장감을 불어넣는다. 희주에게 ‘누나’라고 부르며 친근하고 철없는 모습을 보여주다가도, 금괴나 신분이 노출될 수 있는 긴급한 상황에서는 날카로운 판단력으로 상황을 이끄는 역할을 한다.
김성철은 “초반 극에 긴장감 주는 인물이 우기인데 그렇다고 희주에게 완전한 적군이 돼버리면 시청자에게 비호감으로 비칠 것 같았다”며 “‘호감 어린 적의’를 어떻게 표현할까를 고민하며 희주에 대한 위협의 정도를 단계별로 조절했다”고 설명했다. 이어 “이중적 인물로 보여야 했기에 이미지를 너무 세지 않게 설정하고 대사는 생동감 넘치게 소화하려고 애썼다”고 덧붙였다.
희주를 향한 우기의 감정은 결국 ‘사랑’이었다고 해석했다. 김성철은 “우기라는 인물은 하루살이처럼 살아왔다. 누군가를 좋아하거나 희망할 수 있는 여건에서 자란 친구가 아니다 보니 사랑의 감정에 무지했던 것 같다”면서 “희주와 재회한 뒤 ‘이 사람은 나를 구해줬던 내 편이었는데 또다시 날 구해주는 구나’를 느끼며 좋아하는 감정을 깨닫는다고 생각했다”고 말했다.
상대 배우 박보영과의 호흡은 “너무 좋았다”며 흡족해했다. “희주는 연기하기 매우 어려운 캐릭터예요. 인물을 그려가는 빌드업 단계가 꽤 답답하고 복잡해서 그걸 어떻게 재미있게 풀 수 있을까 싶었는데 보영 누나 연기를 보니 이미 ‘그림’이 있더라고요. 신뢰가 갔죠. 그리고 눈이 너무 커서 연기할 때 재미있어요. ‘저렇게 큰 눈으로 감정을 표현하다니 부럽다’ 생각했죠(웃음).”
김성철은 영화와 드라마, 뮤지컬을 넘나들며 쉼 없는 활동을 이어가고 있다. 최근에는 뮤지컬 ‘데스노트’의 엘(L) 역으로 관객을 만났다. “해마다 영화 한 편, 뮤지컬 한 편, 드라마 한 편씩 하는 것이 목표”라는 게 그의 말이다. 그는 “공연이 너무 재미있다”며 “공연을 하면 에너지를 쓰는 것 같지만 실은 더 많이 얻게 된다. (흥행 실패로) 잃어버렸던 자신감을 되찾기도 한다”고 고백했다.
“사실 공연할 때 마음은 힘들어요. 실수가 용납되지 않는 라이브 무대인 만큼 긴장도 많이 하고 심적으로 부담이 되죠. 하지만 무대에서 땀과 열을 내며 연기로 발산시키고 나면 뭔가 하루를 제대로 살아냈다는 생각이 들어요. 더욱이 관객들이 재미있게 봐주시면 ‘사명을 다했다’ 싶죠.”
흥행 욕심도 숨기지 않았다. 김성철은 “스코어에 연연하고 싶지 않지만 출연 배우로서 제게도 책임이 있다고 생각한다. 잘 되는 작품을 보면 솔직히 부럽다”면서 “촬영 준비부터 공개까지 대략 1년간의 노력에 대한 보상을 받고 싶은 마음도 있다”고 털어놨다. 그러면서도 “요즘은 건강이 제일 중요하다는 생각을 하게 되더라. 영양제를 열심히 챙겨 먹고 있다”며 장난스럽게 웃었다.
현재 차기작인 로맨스 드라마 ‘슬리핑 닥터’(KBS2)를 촬영 중이다. “피칠하는 액션을 하다가 오랜만에 멜로를 찍으니 감회가 새롭더라고요. 잘 꾸며진 상태로 디테일한 감정을 연기하며 재미를 느끼고 있습니다. 다음 작품도 밝은 역할을 하고 싶어요. 지금은 그런 게 끌리는 시기인 것 같아요.”
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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