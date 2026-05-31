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교황이 9억원대 페라리 첫 전기차 ‘루체’를 타고 던진 질문

입력:2026-05-31 18:41
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레오 14세(맨 오른쪽)와 존 엘칸 페라리 회장이 26일(현지시간) 이탈리아 카스텔 간돌포의 교황 여름 별장에서 페라리 최초의 순수 전기차 ‘루체(Luce)’ 앞에 서 있다. 페라리 홈페이지 캡처

페라리가 첫 순수 전기차 ‘루체’를 공개한 가운데 교황 레오 14세에게 차량을 직접 선보여 눈길을 끌었다.

지난 26일(현지시간) 페라리 공식 홈페이지에 따르면 존 엘칸 회장과 베네데토 비냐 최고경영자(CEO)를 비롯한 경영진과 엔지니어들은 전날 이탈리아 카스텔 간돌포에 있는 교황 별장에서 레오 14세를 만났다.

이 자리에서 페라리는 자사의 첫 순수 전기차 ‘루체(Luce)’를 공개했다. 루체는 이탈리아어로 ‘빛’을 뜻한다.


공개된 영상엔 교황이 직접 차량에 탑승해 내부를 살펴보는 모습이 담겼다. 교황은 존 엘칸 회장에게 “이것이 네개문이 달린 첫번째 페라리 차인가요?”라고 물었고, 엘칸 회장은 “첫 번째 5인승 모델”이라고 답했다.
'루체'를 둘러보는 교황의 모습. AP뉴스 유튜브 화면 캡처

교황은 루체의 운전석에 앉아 차량을 둘러봤다. 페라리 시험운전 기사 라파엘레 데 시모네는 교황 옆에 무릎을 꿇은 채 영어로 운전대 기능을 설명했고, 엘칸 회장은 조수석에 앉아 대화를 나눴다.

페라리는 이날 교황에게 루체의 운전대를 기념품으로 전달했다.

엘칸 회장은 성명을 통해 “페라리 동료들과 함께 교황을 만난 것은 큰 감동이자 영광이었다”며 “이번 만남은 회사 구성원들에게 열정과 책임감, 미래에 대한 확신을 갖고 나아갈 영감을 준 특별한 순간이었다”고 밝혔다.


루체는 페라리의 첫 순수 전기차로 최고출력 1000마력, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 2.5초 만에 도달할 수 있으며 530㎞ 이상의 주행거리를 갖춘 차량이다. 판매가는 약 55만 유로(약 9억6000만 원)로 알려졌다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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