교황이 9억원대 페라리 첫 전기차 ‘루체’를 타고 던진 질문
페라리가 첫 순수 전기차 ‘루체’를 공개한 가운데 교황 레오 14세에게 차량을 직접 선보여 눈길을 끌었다.
지난 26일(현지시간) 페라리 공식 홈페이지에 따르면 존 엘칸 회장과 베네데토 비냐 최고경영자(CEO)를 비롯한 경영진과 엔지니어들은 전날 이탈리아 카스텔 간돌포에 있는 교황 별장에서 레오 14세를 만났다.
이 자리에서 페라리는 자사의 첫 순수 전기차 ‘루체(Luce)’를 공개했다. 루체는 이탈리아어로 ‘빛’을 뜻한다.
공개된 영상엔 교황이 직접 차량에 탑승해 내부를 살펴보는 모습이 담겼다. 교황은 존 엘칸 회장에게 “이것이 네개문이 달린 첫번째 페라리 차인가요?”라고 물었고, 엘칸 회장은 “첫 번째 5인승 모델”이라고 답했다.
교황은 루체의 운전석에 앉아 차량을 둘러봤다. 페라리 시험운전 기사 라파엘레 데 시모네는 교황 옆에 무릎을 꿇은 채 영어로 운전대 기능을 설명했고, 엘칸 회장은 조수석에 앉아 대화를 나눴다.
페라리는 이날 교황에게 루체의 운전대를 기념품으로 전달했다.
엘칸 회장은 성명을 통해 “페라리 동료들과 함께 교황을 만난 것은 큰 감동이자 영광이었다”며 “이번 만남은 회사 구성원들에게 열정과 책임감, 미래에 대한 확신을 갖고 나아갈 영감을 준 특별한 순간이었다”고 밝혔다.
루체는 페라리의 첫 순수 전기차로 최고출력 1000마력, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 2.5초 만에 도달할 수 있으며 530㎞ 이상의 주행거리를 갖춘 차량이다. 판매가는 약 55만 유로(약 9억6000만 원)로 알려졌다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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