샌안토니오, NBA 서부 결승 승리…뉴욕과 파이널 격돌

샌안토니오 스퍼스의 빅터 웸반야마가 31일(한국시간) 미국 오클라호마시티에서 열린 NBA 서부콘퍼런스 결승 7차전에서 오클라호마시티 선더를 꺾고 우승 트로피를 들어 올리고 있다. AP연합뉴스

샌안토니오는 통산 여섯 번째자 12년 만의 우승에

1999년 파이널에서 격돌한 바 있다. 당시 샌안토니오가 뉴욕을 4승 1패로 꺾고 우승을 차지했다.

윌리엄스가 왼쪽 햄스트링 부상, 에이제이 미첼이 종아리 근육 부상으로 결장한 게 뼈아팠다.