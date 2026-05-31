정명근 “대한민국 1등 도시, 화성특례시 완성하겠다”
정명근 경기도 화성특례시장 후보(더불어민주당)가 “기본이 튼튼한 대한민국 1등 도시, 화성특례시 완성을 위해 추미애 경기도지사 후보와 함께 화성전역을 하나로 잇는 30분 이동시대를 위한 철도망 및 도로망을 구축하겠다”고 약속했다.
정명근 후보는 31일 공식선거운동 마지막 주말을 맞아 “청년들이 일자리와 꿈을 찾아 오는 ‘미래도시 화성’을 위해 화성순환철도 타당성 연구용역 실시를 시작으로 동탄~인덕원선 조기 완공, 서해선과 KTX 연결 교차역 신설, 신분당선의 기아자동차(우정)까지 연장연장, 분당선 기흥~동탄까지 연장, 경기남부광역철도 봉담연결 등 30분 이동시대를 차질없이 추진하겠다”며 이같이 밝혔다.
특히 그는 민선 9기 출범 후에 인공지능(AI)이 시민의 실력이 되는 첨단 AI혁신도시 실현을 위해 AI 공무원 ‘코리봇’을 임용해 연중무휴(24시간 365일)시민에게 즉각 응답할 수 있게 하겠다는 구상이다.
또 정 후보는 기본사회에 남다른 열정이 있다.
그가 안심 복지 공약으로 제시하는 민생경제와 골목상권을 살리기 위한 지역화폐 1조원 지속 발행, 합리적인 비용으로 프리미엄 산후 케어를 받을수 있는 공공산후조리원(서부) 건립, 공공 화장실 무료 생리대 비치, 취약계층 먹거리 기본 보장을 위한 그냥드림센터 29개 전 읍·면·동 설치, 동탄2 대학(고려대)병원 조기착공 등은 대표적인 기본사회를 위한 토대들이다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사