정명근 “대한민국 1등 도시, 화성특례시 완성하겠다”

“청년들이 일자리와 꿈을 찾아 오는 ‘미래도시 화성’을 위해 화성순환철도 타당성 연구용역 실시를 시작으로 동탄~인덕원선 조기 완공, 서해선과 KTX 연결 교차역 신설, 신분당선의 기아자동차(우정)까지 연장연장, 분당선 기흥~동탄까지 연장, 경기남부광역철도 봉담연결 등 30분 이동시대를 차질없이 추진하겠다”며 이같이 밝혔다.

민선 9기 출범 후에 인공지능(AI)이 시민의 실력이 되는 첨단 AI혁신도시 실현을 위해 AI 공무원 ‘코리봇’을 임용해 연중무휴(24시간 365일)시민에게 즉각 응답할 수 있게 하겠다는 구상이다.