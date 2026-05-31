5점 만점에 1.8점…탱크데이 논란 스타벅스 직원들이 경영진에 준 성적표
‘탱크데이 마케팅’으로 논란에 휩싸인 스타벅스코리아 직원들이 회사 평가에서 경영진 항목에 가장 낮은 점수를 준 것으로 나타났다.
직장인 커뮤니티 블라인드는 지난해 1월부터 올해 5월까지 스타벅스코리아 재직자 568명을 대상으로 분석한 결과, 전체 재직자 평점이 5점 만점에 평균 2.74점으로 집계됐다고 31일 밝혔다.
세부 평가 5개 항목 가운데 경영진 평가는 평균 1.81점으로 가장 낮았다.
급여·복지는 2.76점, 사내 문화는 2.58점, 커리어 향상은 2.52점, 업무와 삶의 균형은 2.49점으로 뒤를 이었다.
특히 경영진 평가는 올해 2월 2.0점을 기록한 것을 제외하면 조사 기간 내내 1점대에 머물렀다.
블라인드 관계자는 “이번 결과는 스타벅스 재직자들이 급여·복지나 워라밸보다 경영진의 의사결정과 커뮤니케이션 측면을 더 중요한 개선 과제로 인식하고 있다는 점을 시사한다”고 분석했다.
국내 직장인들의 스타벅스 검색량도 탱크데이 마케팅 논란 이후 이달 들어 급증한 것으로 나타났다.
블라인드 내 스타벅스 검색 횟수는 지난달 2393회에서 이달 9만1080회로 약 38배 뛰었다.
가장 많이 언급된 연관 키워드는 ‘불매’(1038건)였다. 이어 ‘정부’(646건), ‘정용진’(505건), ‘파트너’(453건) 순이었다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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