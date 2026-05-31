제주서 육지 병원으로 환자 헬기 이송 잇따라
5월 마지막 주말 제주에서는 환자들이 잇따라 헬기를 이용해 육지 상급 병원으로 긴급 이송됐다.
제주소방안전본부에 따르면 31일 오전 3시33분쯤 제주시 내 한 병원에서 폐동맥 고혈압을 앓고 있는 10대 A양을 상급병원으로 옮겨달라는 요청이 접수됐다.
A양은 갑작스러운 이상 증상으로 병원에 이송됐으나 해당 병원에서 처치가 어려워 구급 헬기를 통해 서울 소재 병원으로 옮겨졌다.
전날 오후 9시51분에는 임신 19주차 쌍둥이를 임신 중인 30대 산모 B씨가 조산 위험으로 병원을 찾았으나 도내에서 수술이 불가능해 헬기를 타고 대전 소재 병원으로 이송됐다.
같은 날 새벽 6시43분에도 30대 산모 C씨가 조산 위험과 임신중독증 의심 증상으로 제주시 내 병원을 방문했으나 수술이 어려워 부산 소재 병원으로 긴급 이송됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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