제주 기상특보 구역, 6월 1일부터 바뀐다

8개→10개로 세분화

명칭, 행정시 중심으로 변경



제주도 기상특보 구역이 개편된다.



제주지방기상청은 제주도의 복잡한 지형과 지역별 기상 차이를 반영해 오는 6월 1일부터 기상특보 구역을 세분화하고 명칭을 행정시 기준으로 변경해 운영한다고 31일 밝혔다.



이번 개편의 핵심은 서부·동부 구역 세분화와 행정시 중심 명칭 변경이다.



먼저 제주시와 서귀포시가 함께 포함돼 있던 ‘제주도서부’와 ‘제주도동부’ 구역은 각각 ‘제주시서부’와 ‘서귀포시서부’, ‘제주시동부’와 ‘서귀포시동부’로 나뉜다.



한라산의 영향으로 동일 구역 내에서도 강수량과 바람 등 날씨 차이가 크게 나타나왔던 점을 고려한 조치다. 이에 따라 특보 구역은 기존 8개에서 10개로 확대된다.







‘제주도북부’는 ‘제주시북부’로, ‘제주도남부’는 ‘서귀포시남부’로 변경된다.



‘제주도북부중산간’은 ‘제주시중산간’으로, ‘제주도남부중산간’은 ‘서귀포시중산간’으로 달라진다. 기상특보를 보다 직관적으로 이해할 수 있을 것으로 기대된다.



제주기상청은 “지역별 위험기상정보를 세밀하게 확인할 수 있고, 관계기관도 지역 상황에 맞춘 신속한 대응이 가능할 것”이라고 설명했다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제주도 기상특보 구역이 개편된다.제주지방기상청은 제주도의 복잡한 지형과 지역별 기상 차이를 반영해 오는 6월 1일부터 기상특보 구역을 세분화하고 명칭을 행정시 기준으로 변경해 운영한다고 31일 밝혔다.이번 개편의 핵심은 서부·동부 구역 세분화와 행정시 중심 명칭 변경이다.먼저 제주시와 서귀포시가 함께 포함돼 있던 ‘제주도서부’와 ‘제주도동부’ 구역은 각각 ‘제주시서부’와 ‘서귀포시서부’, ‘제주시동부’와 ‘서귀포시동부’로 나뉜다.한라산의 영향으로 동일 구역 내에서도 강수량과 바람 등 날씨 차이가 크게 나타나왔던 점을 고려한 조치다. 이에 따라 특보 구역은 기존 8개에서 10개로 확대된다.명칭도 행정시 중심으로 바뀐다.‘제주도북부’는 ‘제주시북부’로, ‘제주도남부’는 ‘서귀포시남부’로 변경된다.‘제주도북부중산간’은 ‘제주시중산간’으로, ‘제주도남부중산간’은 ‘서귀포시중산간’으로 달라진다. 기상특보를 보다 직관적으로 이해할 수 있을 것으로 기대된다.제주기상청은 “지역별 위험기상정보를 세밀하게 확인할 수 있고, 관계기관도 지역 상황에 맞춘 신속한 대응이 가능할 것”이라고 설명했다.제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지