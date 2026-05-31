“30대 표심” vs “강남 투표율”…초접전 서울시장 막판 변수는

지난 1~4월 아파트 전·월세 누적상승률은 지난해 대비 각각 6배, 4배 높다. 정 후보 캠프 관계자는 “전·월세난을 겪는 30대 지지층의 이탈은 최대 변수 중 하나”라며 “그러나 전·월세난이 발생했을 때 현직시장이 책임에서 자유로울 수는 없다”고 말했다.

캠프 관계자는 “이재명정부 발 ‘이사 대란’이 선거 막바지 변수로 부각될 것”이라며 “집값은 다시 폭등하고, 전세는 40%가 소멸했고, 월세는 10%씩 올랐다. 매물이 씨가 마르면서 이사조차 어려운 상황이 정권 심판론과 연결될 것”이라고 주장했다.