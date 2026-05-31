정인화, ‘광양 대전환 프로젝트’ 발표…40만원 민생지원금 공약

시민 1인당 40만원 민생지원금 제시

탄소중립·전기차·반도체 산업 육성 공약

“민생 회복과 미래 성장동력 확보”

광양에서 지원 유세하는 정청래 총괄상임선대위원장. 연합뉴스

더불어민주당 정인화 광양시장 후보가 시민 1인당 총 40만원 규모의 민생지원금 지급과 미래산업 육성을 골자로 한 ‘광양 대전환 프로젝트’를 발표했다.

정인화 광양시장 후보 민생지원금 지급 포스터. 정인화 후보 선거캠프 제공