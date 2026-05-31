‘역대급’ 사전 투표에 여야 셈법도 분주…민주당 “고무적” 국힘 “청년층 주목”
역대 최고치를 찍은 6·3 지방선거 사전투표율을 두고 여야가 동상이몽을 꾸는 모습이다. 통상 높은 투표율은 여권에 유리하다는 공식에 따라 더불어민주당은 “고무적”이라고 환호했고, 국민의힘은 “이번만큼은 다르다”며 정권심판론을 강조하고 나섰다.
중앙선거관리위원회에 따르면 지난 29~30일 지선 사전투표율은 23.51%로 역대 지방선거 중 최고치를 기록했다. 민주당은 이재명 대통령 지지와 내란심판론이 높은 투표 참여를 끌어냈다고 평가했다. 조승래 민주당 총괄선거대책본부장은 31일 국회 기자회견에서 “이 대통령 국정 운영을 지원하고 무능한 국민의힘 광역단체장을 교체해 지역 발전을 이루겠다는 (국민의) 의지를 보여준 것”이라고 밝혔다. 강준현 민주당 수석대변인도 “그동안 지선이나 대선, 총선 과정을 봤을 때 사전투표율이 높을수록 우리 당은 고무적으로 생각하고 있다”고 환영했다.
국민의힘은 20·30세대 청년층의 투표 참여율에 주목하고 있다. 지난 30일 용산구의 한 사전투표소에서는 청년층이 몰리면서 30분 이상 대기 줄이 이어졌다. 국민의힘 선거대책위원회 관계자는 이날 통화에서 “청년층의 국민의힘 지지가 두터운 상황에서 사전투표율이 높았던 것으로 보인다”며 “민주당의 결집으로 사전투표가 이뤄진 건 아니라고 보고 있다”고 설명했다. 이어 “내란심판론이 부각됐다면 대구·충청 등 격전지로 꼽히는 곳의 사전투표율이 유의미하게 높았어야 했다”며 “예년과 다르지 않았기 때문에 오히려 이 대통령과 민주당에 대한 심판론이 작용하고 있다고 본다”고 주장했다.
야권은 여권발 논란이 보수층 결집을 자극할 것으로 기대한다. 이 대통령이 지난 29일 사전투표소 밖을 나와 기표 도장과 관련해 문의한 일을 두고 야권 관계자는 “민주당은 이를 계기로 지지층이 모일 것이라 보지만, 오히려 보수층 민심을 자극할 것”이라고 말했다.
다만 양당은 섣부른 ‘샴페인’이 자칫 독이 될 것을 우려해 거듭 투표를 독려하고 나섰다. 조 본부장은 “사사건건 국정 방해 행위만 하는 국민의힘을 심판해야 한다. 적극 투표에 임해 일 잘하는 이 대통령을 응원해달라”고 당부했다. 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장도 “사전투표율이 지난 지선보다 조금 높아졌다는 사실만으로 어느 정당에 유리한지 불리한지 따지는 건 아직 어려운 것 같다. 이재명과 민주당의 오만함을 심판하려는 국민적 분노가 본투표 표심으로 이어져야 한다”고 강조했다.
최수진 김혜원 기자 orca@kmib.co.kr
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