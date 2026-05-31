‘역대급’ 사전 투표에 여야 셈법도 분주…민주당 “고무적” 국힘 “청년층 주목”

국민의힘은 20·30세대 청년층의 투표 참여율에 주목하고 있다. 지난 30일 용산구의 한 사전투표소에서는 청년층이 몰리면서 30분 이상 대기 줄이 이어졌다. 국민의힘 선거대책위원회 관계자는 이날 통화에서 “청년층의 국민의힘 지지가 두터운 상황에서 사전투표율이 높았던 것으로 보인다”며 “민주당의 결집으로 사전투표가 이뤄진 건 아니라고 보고 있다”고 설명했다. 이어 “내란심판론이 부각됐다면 대구·충청 등 격전지로 꼽히는 곳의 사전투표율이 유의미하게 높았어야 했다”며 “예년과 다르지 않았기 때문에 오히려 이 대통령과 민주당에 대한 심판론이 작용하고 있다고 본다”고 주장했다.

야권은

조 본부장은 “사사건건 국정 방해 행위만 하는 국민의힘을 심판해야 한다. 적극 투표에 임해 일 잘하는 이 대통령을 응원해달라”고 당부했다. 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장도 “사전투표율이 지난 지선보다 조금 높아졌다는 사실만으로 어느 정당에 유리한지 불리한지 따지는 건 아직 어려운 것 같다. 이재명과 민주당의 오만함을 심판하려는 국민적 분노가 본투표 표심으로 이어져야 한다”고 강조했다.