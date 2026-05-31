시속 12만㎞ 유성, 美 상공서 폭발… 두 차례 굉음에 건물 흔들렸다

TNT 300t 위력… 600㎞ 걸쳐 굉음·진동

NASA “위성 잔해 아냐… 유성우도 무관”

미국 콜로라도주립대 대기연구협력연구소와 미국 해양대기청(CSU/CIRA·NOAA)이 제공한 위성 이미지에 30일(현지시간) 미국 매사추세츠 북동부와 뉴햄프셔 남동부 상공에서 유성이 폭발하는 모습이 포착됐다. AFP연합뉴스

미국 북동부 상공에서 유성이 폭발해 매사추세츠와 로드아일랜드 일대 건물이 흔들릴 정도의 굉음이 발생했다.

낮 하늘에서 별똥별처럼 보이는 유성을 목격했다는 사람도 있었다.

협회는 해당 유성이 지상에 떨어졌을 가능성은 낮은 것으로 보고 있다.