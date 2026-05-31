시속 12만㎞ 유성, 美 상공서 폭발… 두 차례 굉음에 건물 흔들렸다
TNT 300t 위력… 600㎞ 걸쳐 굉음·진동
NASA “위성 잔해 아냐… 유성우도 무관”
미국 북동부 상공에서 유성이 폭발해 매사추세츠와 로드아일랜드 일대 건물이 흔들릴 정도의 굉음이 발생했다. 시속 12만㎞가 넘는 속도로 대기권에 진입한 이 유성은 폭발 과정에서 TNT 300t에 해당하는 에너지를 방출한 것으로 파악됐다.
AP통신과 AFP통신 보도를 종합하면 이 유성은 지난 30일(현지시간) 오후 2시 직후 매사추세츠 북동부와 뉴햄프셔 남동부 상공에서 폭발했다.
유성 폭발 사실은 이날 오후 2시30분쯤 매사추세츠와 로드아일랜드 일대 건물을 흔든 두 차례 굉음의 정체를 파악하는 과정에서 확인됐다. 뉴잉글랜드 전역에서 폭발음 신고가 잇따르자 경찰 기관과 관계 당국이 분주히 움직였다고 AP는 전했다.
미국유성협회는 해당 굉음이 보스턴 북쪽, 뉴햄프셔와 매사추세츠 접경 부근에서 폭 약 3피트(약 1m)인 유성이 대기권에 진입하며 발생했다고 밝혔다. 일반 유성보다 눈에 띄게 큰 크기라고 협회 측은 설명했다.
협회는 미국 동북부 델라웨어에서 캐나다 남동부 몬트리올에 이르기까지 수십 건의 신고를 받았다. 델라웨어와 몬트리올은 직선 거리로 600㎞ 정도 떨어져 있다. 부산에서 평양을 넘어 신의주에 가까울 정도로 넓은 범위다.
신고자들은 두 차례 굉음을 듣거나 땅이 흔들리는 것을 느낀 것으로 전해졌다. 낮 하늘에서 별똥별처럼 보이는 유성을 목격했다는 사람도 있었다.
협회는 해당 유성이 지상에 떨어졌을 가능성은 낮은 것으로 보고 있다.
협회 관계자는 “궤적과 속도 등 더 많은 정보가 있어야 지상에 떨어졌는지 확실히 알 수 있다”면서도 “대기 중에서 다 타지 않았다면 바다에 떨어졌을 것”이라고 말했다. 이어 “대부분은 지상에 닿기 전에 타서 사라진다”고 덧붙였다.
미국 항공우주국(NASA) 측은 AFP에 보낸 입장문에서 “이 유성은 현재 활동 중인 어떤 유성우와도 관련이 없는 자연 물체였다”며 “우주 잔해나 위성이 대기권에 재진입한 것은 아니었다”고 설명했다.
NASA는 유성 분해 과정에서 방출된 에너지가 TNT 약 300t에 해당하는 것으로 추정했다. 25t 트럭 12대에 가득 실린 폭약이 동시에 터진 셈이다.
이 유성은 부서질 당시 고도 40마일(약 64㎞) 상공에서 시속 7만5000마일(12만㎞ 이상)의 속도로 이동하고 있었던 것으로 파악됐다.
여러 주에서 자신들이 있던 건물이 흔들렸다는 글이 소셜미디어에 올라왔다. 엑스(X)에 올라온 여러 영상에는 불이나 연기 등 눈에 보이는 원인 없이 짧게 두 차례 이어지는 폭발음 같은 소리가 담겼다.
일부 주민은 미국 지질조사국(USGS)에 “흔들림을 느꼈다”고 신고했다. USGS는 웹사이트에 접수된 ‘흔들림을 느꼈습니까?’ 신고 건수를 바탕으로 관련 사건 페이지를 열었다.
USGS 스티브 소비 대변인은 지진계에 어떤 지진도 기록되지 않았다고 밝혔다. 이번 흔들림이 지진 때문에 발생한 것은 아니라는 설명이다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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