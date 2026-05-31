엔씨 ‘리니지2M’ 中 사전 예약 500만
내달 텐센트 게임즈 통해 서비스 시작
엔씨가 다중접속역할수행게임 ‘리니지2M’의 중국 서비스를 현지 퍼블리셔 텐센트 게임즈와 함께 다음 달 24일부터 시작한다.
텐센트 게임즈는 공식 홈페이지를 통해 중국 서비스 일정과 관련 내용을 공개했다. 현지 홈페이지에 따르면 ‘리니지2M’의 중국 서비스명은 ‘천당2: 맹약(天堂2: 盟约)’이다. 텐센트 게임즈는 이용자가 모바일과 PC 플랫폼을 오가며 원활하게 플레이할 수 있도록 크로스 플레이 환경을 지원한다고 덧붙였다.
양사는 이번 정식 서비스에 앞서 약 5만명 규모의 이용자가 참여하는 비공개 테스트를 진행했다. 해당 테스트에서 확인된 이용자 피드백을 반영해 사용자 경험 및 환경 편의성 개편과 파티 던전 개선, 캐릭터 프로필을 꾸밀 수 있는 ‘소셜 외형’ 추가 등 맞춤형 현지화 작업을 한다. 현재 ‘리니지2M’의 중국 사전예약 참여자 수는 500만여 명에 이른다.
게임 출시 전까지 현지 이용자를 대상으로 다양한 온오프라인 행사가 열린다. 오프라인 팝업 형태로 진행되는 ‘아덴 왕좌 퍼레이드’ 행사와 틱톡 사진 공유 이벤트인 ‘군주의 귀환’ 등을 운영한다.
또한 텐센트 게임즈는 정식 게임 출시를 기념하기 위해 별도로 제작된 특별 영상 ‘맹약의 기억’도 순차적으로 공개할 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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