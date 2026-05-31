“20승 하고 은퇴하려 했는데…” 루키 시절 꿈 이룬 박민지 “이제 다시 공격 골프”

구옥희-신지애에 이어 KLPGA 역대 3번째 20승 달성

nh수협은행 MBN여자오픈 5타차 대역전 드라마 완성

31일 경기도 양평군 더스타휴 골프 앤드 리조트에서 막을 내린 KLPGA투어 sh수협은행 MBN 여자오픈에서 우승한 박민지. KLPGA

31일 경기도 양평군 더스타휴 골프 앤드 리조트에서 막을 내린 KLPGA투어 sh수협은행 MBN 여자오픈에서 통산 20승을 달성한 박민지가 손가락으로 '20'을 가리키며 기쁨을 만끽하고 있다. KLPGA

31일 경기도 양평군 더스타휴 골프 앤드 리조트에서 막을 내린 KLPGA투어 sh수협은행 MBN 여자오픈에서 통산 20승을 달성한 박민지가 KLPGA 김순희수석부회장으로부터 축하 꽃다발을 받고 있다. KLPGA

KLPGA투어 통산 20승 달성은 구옥희, 신지애에 이어 역대 세 번째다. 2000년대 활동 선수로는 최초다.

당연히 성적이 좋을 리 없었다. 작년 시즌에는 상금랭킹 40위, 올해도 이 대회 전까지 상금랭킹 39위였다. 올 시즌을 끝으로 우승자 시드가 만료되므로 당장 내년 시드를 걱정해야할 처지까지 됐다.