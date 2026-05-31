라이엇 게임즈, ‘2026 LoL 월드 챔피언십’ 티켓 사전 판매 일정 공개
라이엇 게임즈가 티켓 부정 예매를 방지하기 위해 라이엇 ID 보유자를 대상으로 ‘2026 LoL 월드 챔피언십’ 티켓 사전 판매를 진행한다.
라이엇 게임즈는 부정 예매에 활용되는 봇을 차단하고 팬들에게 구매 기회를 우선 제공하고자 ‘팬 퍼스트 인증’ 시스템을 도입한다. 사전 등록은 6월 2일 자정부터 7월 1일 자정까지 약 한 달간 진행한다. 이메일 주소가 라이엇 ID 등록 주소와 일치해야 인증이 완료된다. 해당 인증을 마친 팬을 대상으로 하는 사전 판매는 7월 23일 0시부터 시작된다. 일반 팬 대상 판매는 7월 25일 0시부터다.
월드 챔피언십은 리그 오브 레전드 최강 팀을 가리는 국제 대회다. 올해는 전 세계 6개 지역의 19개 팀이 출전해 경쟁한다. 한국과 북미 등 5개 지역에서 3개 팀, 브라질에서 2개 팀이 나선다. 2026 MSI 우승 팀과 2위 지역 1개 팀이 추가로 합류한다.
대회 일정은 오는 10월 15일부터 시작된다. 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 라이엇 게임즈 아레나, 텍사스주 앨런의 크레딧 유니언 오브 텍사스 이벤트 센터, 뉴욕 브루클린 바클레이스 센터 등에서 대회가 열린다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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