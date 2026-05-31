저가 커피에 스틱커피까지…고환율에 줄줄이 오르는 커피값
저가 커피 프랜차이즈부터 스틱 커피까지 가격 인상이 이어지고 있다. 소비자들이 비용 부담을 줄이기 위해 찾던 상품군마저 가격을 올리면서 커피 한 잔의 부담이 커지는 모습이다. 지난해 급등한 원두 가격 부담이 누적된 데다 원·달러 환율이 높은 수준을 유지하면서 업계가 결국 가격 조정에 나선 것으로 풀이된다.
31일 업계에 따르면 더벤티는 지난 29일부터 아메리카노를 제외한 일부 메뉴 가격을 100~500원 인상했다. 바닐라딥라떼는 3500원에서 3700원으로, 콜드브루는 3300원에서 3700원으로 올랐다. 더벤티는 “불안정한 국제 정세로 인해 원가 부담이 지속적으로 높아지고, 매장 운영에 많은 어려움을 겪게 돼 부득이하게 일부 메뉴의 판매 가격을 조정하게 됐다”고 설명했다.
올해 들어 저가 커피 브랜드의 가격 인상이 이어지고 있다. 바나프레소와 브루다커피는 지난 3월 일부 메뉴 가격을 각각 최대 700원, 300원 인상했다. 특히 1000원 초저가 커피를 내세웠던 브루다커피는 아메리카노 스몰 사이즈 가격을 1300원으로 올리며 30%의 높은 인상률을 보였다.
집이나 사무실에서 상대적으로 저렴하게 커피를 즐기려는 이들이 찾는 스틱 커피도 예외가 아니다. 커피빈은 다음 달부터 바닐라라떼 스틱커피 가격을 최대 8.1% 인상한다. 지난 1월 디카페인 원두 옵션과 일부 드립 커피 메뉴 가격을 올린 데 이어 5개월 만의 추가 인상이다. 앞서 이디야커피도 이달 초 매장에서 판매하는 아메리카노 4종 100개입 제품의 가격을 15.2% 인상했다.
눈길을 끄는 건 국제 원두 가격이 지난해 정점을 찍은 뒤 다소 안정됐지만 가격 인상이 이어지고 있다는 점이다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 아라비카 원두 가격은 지난해 t당 8117 달러에서 올해 6782 달러로, 로부스타 원두는 4674 달러에서 3742 달러로 각각 하락했다. 다만 지난 10년 평균인 아라비카 4023 달러, 로부스타 2469 달러와 비교하면 여전히 높은 수준이다.
지난해 기록적인 원두값 급등으로 누적된 부담에 더해 원·달러 환율이 1500원 안팎의 높은 수준을 유지하면서 업계 부담이 커지고 있는 것으로 분석된다. KATI 농식품수출정보에 따르면 올해 1~4월 카페인이 있는 볶은 커피 원두의 수입 중량은 전년 동기 대비 11.5% 감소했지만 수입액은 4.1% 늘었다.
커피는 대부분 수입하고 있는 만큼 중동 지역 정세 불안정에 따른 물류비 상승도 부담 요인으로 꼽힌다. 글로벌 해상 운송의 운임 수준을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 22일 기준 2218.15를 기록했다. 4주 연속 상승세다. 지난달 말 1900선에 머물던 지수가 최근 2200선을 넘어섰다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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