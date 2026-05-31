NC AI-포스코DX, 범용 로봇 AI 모델 공동 개발 협약
NC AI가 포스코DX와 로봇 파운데이션 모델 공동 개발 및 기술 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
성남 판교 NC AI 본사에서 29일 열린 협약식에는 김민재 NC AI CTO와 윤석준 포스코DX 센터장 등 양사 주요 관계자가 참석해 중장기 협력 방안을 논의했다.
양사는 다양한 로봇에 두뇌 역할을 할 수 있는 범용 로봇 인공지능 모델 개발을 목표로 협력한다. 주요 협력 분야는 로봇 파운데이션 모델 공동 연구와 시각 및 언어 및 행동을 통합하는 ‘VLA’ 모델 최적화 그리고 디지털 트윈 기반 시뮬레이션 환경 구축과 로봇 지능화 기술 검증 등이다.
로봇 파운데이션 모델은 다양한 데이터를 통합 학습해 로봇이 낯선 환경에서도 스스로 상황을 인지하고 판단할 수 있도록 돕는 핵심 기술이다.
구체적으로 NC AI는 ‘VLA’ 모델을 고도화하고 현실을 정밀하게 모사한 디지털 트윈 공간을 구축해 가상환경에서 인공지능 모델을 검증하는 데 역량을 집중한다.
포스코DX는 그간 축적한 자동화 및 엔지니어링 전문성을 바탕으로 디지털 트윈 기반 테스트 환경 구성과 기술 실증을 돕고 시스템 안정화 및 운영 지원을 맡는다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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