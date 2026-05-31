직장동료와 언쟁한 뒤 뇌출혈로 숨진 공장장…법원 “산재”
직장 동료와 말다툼을 벌인 뒤 뇌출혈로 쓰러져 숨진 공장장의 사망을 업무상 재해로 봐야 한다는 법원 판단이 나왔다.
31일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정13부(재판장 진현섭)는 공장장 A씨의 유족이 근로복지공단을 상대로 제기한 유족급여 및 장례비 부지급 처분 취소 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다.
생산 업무 전반을 관리하던 A씨는 2024년 3월 거래처 물량을 운반해 온 뒤 직장 동료와 언쟁을 벌였다.
A씨는 동료가 작업지시서를 가져가지 않은 데 대해 크게 화를 냈고, 동료는 A씨의 업무 처리 방식에 불만을 드러내면서 두 사람은 말다툼을 했다.
두 사람은 휴게실로 이동한 뒤에도 같은 문제를 놓고 약 10분 동안 언쟁을 이어간 것으로 전해졌다.
이후 A씨는 갑자기 피로를 호소하며 자리에 누웠고, 뒤늦게 휴게실을 찾은 다른 근로자가 의식을 잃은 상태의 A씨를 발견했다. 병원으로 옮겨진 A씨는 뇌내출혈 진단을 받았으며, 한 달가량 뒤 숨졌다.
유족은 A씨의 사망이 업무상 재해에 해당한다며 유족급여와 장례비 지급을 신청했지만 근로복지공단은 이를 인정하지 않았다.
공단은 A씨의 직책과 당시 언쟁의 내용을 고려하면 뇌출혈을 초래할 정도의 급격한 스트레스로 보기 어렵고, 고혈압과 이상지질혈증 의심 소견, 음주·흡연 이력 등 개인적 위험요인이 확인된다고 판단했다. 이에 유족은 소송을 제기했다.
법원은 A씨가 발병 직전 동료와 심한 갈등을 겪은 점에 주목했다.
법원은 해당 상황이 기존 건강 상태 등과 맞물려 뇌내출혈을 일으키거나 증상을 악화시켰다고 보고, 업무와 사망 사이에 상당한 인과관계가 인정된다고 판단했다.
재판부는 “당시 A씨는 평소와 달리 상당히 격앙된 상태에 있었던 것으로 확인되고, 이를 통상적이거나 일시적인 의견대립 정도로 가볍게 치부할 만한 상황은 아니었다고 보인다”며 “A씨가 갈등 상황으로 인해 순간적으로 심한 정신적 스트레스를 받았을 가능성이 크다”고 밝혔다.
A씨가 과거 뇌혈관 질환 등으로 진단받거나 치료받은 전력이 없었던 점도 근거로 들었다.
법원은 “A의 기저질환이 일부 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 하더라도, 돌발적인 업무환경의 변화가 복합적으로 작용해 사망에 이르게 됐다면 업무와 사망 사이에 상당인과관계를 인정함에 아무런 지장이 없다”고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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