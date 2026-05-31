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‘건설폐기물법 위반’ 금성백조 등 대전 업체 5곳 과태료

입력:2026-05-31 15:32
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정부세종청사 내 기후에너지환경부 청사. 연합뉴스

금성백조 등 대전 지역 건설사들이 건설폐기물 보관 기준을 위반해 과태료 처분을 받았다.

기후에너지환경부가 최근 공개한 2025년 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 위반 업체 명단을 보면 대전에서는 금성백조와 계룡건설 등 5곳이 이름을 올렸다.

금성백조는 지난해 10월과 11월 건축물 축조공사에서 건설폐기물 보관기준을 위반해 경기 화성시로부터 과태료 500만원과 300만원 처분을 각각 받았다.


계룡건설은 지난해 12월 경기 부천의 한 아파트 가로주택정비사업 중 건설폐기물 보관기준을 위반해 경기 부천시 소사구로부터 과태료 150만원 처분을 받았다.

기후에너지환경부는 이 업체들의 위반 사례를 포함해 건설폐기물법 위반 사실 158건에 대해 앞으로 1년간 기후에너지환경부 누리집에 공개할 방침이다.

김고응 기후에너지환경부 자원순환국장은 “건설폐기물은 전체 폐기물 발생량의 36%가량을 차지하는 만큼 발생 단계부터 최종 처리까지 투명하고 적법한 관리가 필수적”이라고 말했다.


대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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