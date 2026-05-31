사카구치 겐타로 “한국 인기 감사…‘파이널 피스’ 선보여 영광”

영화 ‘파이널 피스’로 내한한 일본 배우 사카구치 켄타로. 연합뉴스

한국에서의 높은 인기 비결을 묻는 말에 멋쩍어하며

답

했

다.

그는

영화 ‘파이널 피스’ 한 장면. 엔케이컨텐츠 제공

영화 ‘파이널 피스’로 내한한 일본 배우 사카구치 켄타로. 연합뉴스