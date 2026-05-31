기름통 들고 상점에 불 지른 70대 검거
서구 한 상점 내외부 일부 소실
CCTV 추적 끝 현주건조물방화 혐의 검거
인명피해 없어… 경찰, 범행 경위 수사
부산 서구의 한 상점에 불을 지른 70대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
31일 부산 서부경찰서에 따르면 이날 오전 3시28분쯤 서구에 있는 한 상점 입구에서 A씨(70대)가 준비해 온 기름통에 라이터로 불을 붙여 상점 내외부 일부를 태운 혐의를 받고 있다.
신고를 받고 출동한 경찰은 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 분석해 A씨를 현주건조물방화 혐의로 검거했다.
이 불로 상점 내외부 일부가 소실됐으나 인명피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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