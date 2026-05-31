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기름통 들고 상점에 불 지른 70대 검거

입력:2026-05-31 14:42
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서구 한 상점 내외부 일부 소실
CCTV 추적 끝 현주건조물방화 혐의 검거
인명피해 없어… 경찰, 범행 경위 수사

31일 새벽 방화 사건이 발생한 부산 서구의 한 상점 앞에서 경찰과 소방당국이 현장을 살펴보고 있다. 부산경찰청 제공

부산 서구의 한 상점에 불을 지른 70대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

31일 부산 서부경찰서에 따르면 이날 오전 3시28분쯤 서구에 있는 한 상점 입구에서 A씨(70대)가 준비해 온 기름통에 라이터로 불을 붙여 상점 내외부 일부를 태운 혐의를 받고 있다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 분석해 A씨를 현주건조물방화 혐의로 검거했다.


이 불로 상점 내외부 일부가 소실됐으나 인명피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr


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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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