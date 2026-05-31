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넷마블 신작 ‘SOL: enchant’ 출시 예열

입력:2026-05-31 14:42
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1차 캐릭터명 선점, 15분 만에 30개 서버 조기 마감
5일까지 2차 캐릭터명 선점 진행



넷마블은 출시 예정 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘SOL: enchant(솔: 인챈트)’의 2차 캐릭터명 선점을 다음 달 5일 오후 8시까지 진행한다.

‘SOL: enchant’ 2차 캐릭터명 선점은 29일 오후 8시부터 실시한 1차 캐릭터명 선점이 15분 만에 조기 마감되면서 서버 수용 인원 증설 등을 통해 마련됐다.


2차 캐릭터명 선점은 1차와 동일하게 6개 월드 총 30개 서버를 대상으로 진행한다. 선착순으로 전체 서버 내 유일한 캐릭터명을 선점할 수 있다.

캐릭터명 선점은 사전등록 이후 ‘SOL: enchant’ 공식 브랜드 사이트에서 넷마블 통합인증 로그인을 통해 참여할 수 있다.

넷마블은 다음 달 18일 낮 12시 정식 출시를 앞두고 ‘SOL: enchant’ 사전등록을 진행 중이다. 이용자들은 공식 사이트와 앱 마켓 등을 통해 참여할 수 있다. 참여 시 ‘무한의 체력 회복제’를 비롯한 다양한 인게임 보상을 받을 수 있다.


넷마블은 공식 사이트와 유튜브 채널 등을 통해 다양한 인게임 영상과 세부 정보를 순차적으로 공개할 계획이다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

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