제주 비자림 탐방로, 천연목 데크로 단장
제주도 세계유산본부가 사업비 5억원을 들여 비자림 탐방로의 노후 시설을 친환경 천연목으로 교체한다.
공사는 조만간 착공해 오는 7월 중 마무리될 예정이며, 사업 대상지는 탐방로 내 새천년비자나무와 연리지나무 사이 구간이다.
폭 1.7m, 총연장 211.74m의 길과 29.56㎡의 휴식 공간에 설치된 기존 합성목 데크를 천연목으로 바꾼다.
또 탐방객의 무단출입을 막고 숲을 보호하기 위해 기존 59m였던 합성목 울타리를 86m로 늘려 천연목 울타리를 설치할 예정이다.
제주 구좌읍 평대리에 자리한 비자림은 수백 년의 세월을 견딘 비자나무 2800그루가 밀집한 숲이다. 세계적으로도 드문 단일 수종 군락지다. 숲을 이루는 나무들은 높이 7∼14m, 직경 50∼110㎝, 수관폭 10∼15m에 달한다. 천연기념물 제374호로 지정됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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