배민, 애플페이 해외카드 결제 도입…K-배달 접근성 높인다
배달의민족이 국내 배달 플랫폼 최초로 애플페이 해외카드 결제를 지원하며 외국인 고객 유치에 본격적으로 나선다.
배민 운영사 우아한형제들은 오는 6월 2일부터 애플페이 간편결제 서비스에 해외 발급 신용카드(VISA·Mastercard·JCB·Amex)를 추가 지원한다고 31일 밝혔다.
그동안 배민에서는 국내 발급 카드로만 애플페이 결제가 가능해, 외국인 고객이 서비스를 이용하는 데 불편함이 따랐다. 이번 결제수단 확대로 한국을 방문한 외국인도 자국 카드로 연동된 애플페이를 통해 배달 음식을 간편하게 주문할 수 있게 됐다.
외국인 고객 수요도 빠르게 늘고 있다. 올해 1분기 해외 결제수단을 통한 배달 주문 건수는 전년 동기 대비 약 3.7배 증가했으며, 지난 4월 결제액은 전년 동월 대비 약 14배나 급증했다.
우아한형제들은 이번 서비스 확대를 계기로 외국인들의 ‘K-배달’ 경험이 더욱 넓어질 것으로 기대하고 있다.
최성길 우아한형제들 결제정산프로덕트실장은 “다국어 서비스 지원에 이어 이번 애플페이 해외카드 지원으로, 한국을 찾는 외국인들이 보다 편리하게 한국의 음식 배달 문화를 경험하길 바란다”고 말했다.
배민은 현재 영어·중국어·일본어 다국어 서비스를 운영 중이며, 최근에는 외국인을 위한 ‘쉬운 배달앱 사용법’ 영문판을 배포하는 등 서비스 접근성 강화에도 적극 나서고 있다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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