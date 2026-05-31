車업계, 미국산 부품 원산지 요건 강화 움직임에 ‘촉각’
현대자동차 등 완성차 업계가 미국산 차량 부품의 원산지 요건이 강화될 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다. 미국 고율 관세에 맞서 멕시코 등을 대미 수출 교두보로 삼아온 만큼 현실화할 경우 타격이 불가피할 전망이다.
31일 업계와 미 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 도널드 트럼프 미국 행정부는 미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA) 개정 협상에서 완성차 원산지 규정 손질을 추진 중이다. 미국산 부품 및 소재 비중을 50% 이상으로 높이는 방안을 제안할 예정이라는 것이다.
현 USMCA 규정은 완성차 부품의 75% 이상을 북미에서 조달하도록 요구하지만, 미국산 부품 비중만 별도로 정해놓은 규정은 없다. 미국은 북미산 부품 요건 역시 추가로 상향하는 방안도 제안할 예정인 것으로 알려졌다.
이같은 규정 변화가 실현될 경우 글로벌 완성차 업체들은 악재에 직면할 것으로 분석된다. 엔진 등 핵심부품 공급망을 미국산으로 더 채워 넣는 과정에서 제조원가 상승을 피하기 어렵기 때문이다. 특히 저가·보급형 차량은 원래부터 마진이 높지 않아 더욱 타격이 클 것이라는 예상이 많다.업계에선 USMCA가 기존 수준으로 유지되지 않으면 완성차 업체들이 저렴한 보급형 모델을 미국 시장에서 철수할 가능성까지 제기된 상황이다.
부품업체들이 연쇄 영향을 받을 우려도 있다. 미국 현지 조달 압박이 거세지면서 기존 밸류체인이 약화할 수 있다는 얘기다. 업체들이 미 현지 투자를 이미 늘리고 있는 상황에서 추가적인 현지화 압박이 더해질 가능성도 있다.
트럼프 행정부는 2기 출범 이후 고율 관세를 부과하며 제조업 생산기지를 미국으로 돌리는 정책을 강도 높게 추진해오고 있다. 현대차와 기아는 올해 1분기 미국 관세 비용으로 총 1조6150억원을 지출했다. 지난해에는 관세로만 7조2000억원의 재무적 손실을 봤다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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