롯데건설, ‘세계인의 날’ 기념 외국인 근로자 대상 ‘찾아가는 미용실’ 진행
롯데건설이 5월 20일 ‘세계인의 날’을 맞아 건설 현장의 다국적 근로자들을 위한 미용실을 열었다. 전체 근로자의 약 3분의 1을 차지하는 다국적 근로자들을 격려하고 상생의 가치를 실천하기 위해서다.
롯데건설은 지난 27일 세종시 ‘들목교 외곽순환도로’ 건설 현장에서 ‘찾아가는 미용실’ 행사를 진행했다고 31일 밝혔다. 가족과 떨어져 타국에서 고단한 하루를 보내고 있는 다국적 근로자들에게 따뜻한 위로와 감사의 마음을 전하는 차원이다. 현장에 마련된 임시 미용실에서는 전문 미용사들이 근로자들의 머리를 직접 잘라줬다.
임시 미용실을 들러 머리 모양을 바꾼 미얀마 출신 근로자 표이(33)씨는 “더워진 날씨에 머리가 길어 답답했는데 회사에서 직접 미용실을 열어주고 갈증을 달래 줄 간식까지 챙겨줘 감동받았다”고 말하며 만족한 듯 웃었다.
오일근(사진 왼쪽) 롯데건설 대표도 이날 현장을 찾았다. 오전에는 안전보건경영회의와 안전점검을 진행하고, 오후에는 이·미용 봉사에 참여했다. 오 대표는 근로자의 목에 직접 미용 가운을 둘러주고 미용실 내부를 청소하는 보조 역할을 자처했다. 미용실 밖에서는 임원진이 미용을 마친 근로자들에게 시원한 음료와 다양한 간식이 담긴 상자를 각자의 모국어로 적힌 응원 카드와 함께 전달했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사