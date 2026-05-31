손가락 잘림·익수… 제주도, 생활안전사고 줄이기 총력
제주도가 생활안전사고를 줄이기 위한 실질적인 대책 마련에 나섰다.
도는 지난 27일 도청 별관 환경마루에서 ‘2026년 제1차 지역안전지수 생활안전분야 협업 회의’를 열고, 안전지표 개선이 시급한 분야를 중심으로 실효성 있는 대응 방안을 논의했다고 31일 밝혔다.
통계에 따르면 제주지역 생활안전사고는 2024년 4075건에서 지난해 3385건으로 17% 감소했다. 하지만 농업용을 포함한 기계 사고는 같은 기간 214건에서 287건으로 34% 증가했다.
특히 감귤나무 전정 및 파쇄 과정에서 손가락 절단 사고가 매년 50여건 이상 발생하고 있다. 접합수술 전문 인력이 부족해 육지부 병원으로 직접 가야하는 사례도 잦다.
이에 도는 제주도농업기술원을 통해 ‘무선인식 기반(RFID) 잔가지 파쇄기 안전장치’를 농업 현장에 보급하고 있다.
작업자가 RF카드(비접촉식 인식 카드)가 부착된 팔토시를 착용한 상태에서 위험 구역에 접근하면 경고음이 울리고 투입롤러나 엔진이 자동 정지되는 방식이다. 해당 기술은 지난해 특허 등록을 마쳤으며, 40여 차례 현장 실증을 통해 성능을 검증했다.
도는 또 농기계 안전 교육을 강화하고 ‘농업인 안전 365 캠페인’을 통해 농업인의 안전의식을 높이고 있다.
물놀이철을 앞두고는 익수사고 예방을 위한 점검도 강화했다. 도는 지난 4월부터 해수욕장과 항·포구 등 물놀이 관리 구역에 대한 실태조사를 벌여 위험 요인을 지속적으로 제거하고 있다.
오는 6월 24일 개장하는 해수욕장에는 민간 안전요원과 소방 인력 455명을 투입한다. 익수·다이빙 사고가 잦은 항·포구에도 민간 안전요원을 정식으로 배치해 사고를 줄이기로 했다.
도민의 안전 역량 강화를 위해 응급처치 교육도 확대했다. 교육 참여 인원은 2022년 1만7520명에서 지난해 6만7959명으로 3배 이상 증가했다. 비응급 환자의 구급차 이용을 줄이기 위한 홍보도 병행하고 있다. 지난해 전체 이송 환자 중 비응급 환자는 24.7%였다.
‘안전신문고 포상금제’를 활성화해 도민의 자발적 위험 요인 신고를 독려하고, 생활 속 안전 위협 요소를 지속적으로 개선해 나갈 방침이다.
도 관계자는 “부서 간 협업과 실효성 있는 대책을 통해 안전사고율을 낮추겠다”고 말했다.
한편 지난해 생활안전사고 3385건 중 둔상이 966건(28.5%)로 가장 많았다. 이어 관통상 491건(14.5%), 추락 392건(11.6%), 상해 327건(9.7%), 중독 318건(9.4%), 기계 및 농기계 사고 287건(8.4%) 순으로 나타났다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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