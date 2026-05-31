다문화 인식 개선 나선 CJ도너스캠프… ‘앙상블’ 캠페인 전개
세계 문화 다양성의 날(5월 21일)을 맞아 서울 CGV 영등포점에는 조금 특별한 관객들이 모였다. 서로 다른 국적과 언어, 사연을 가진 청소년들이 음악으로 하나의 팀이 돼 가는 과정을 담은 tvN 예능 ‘앙상블’의 캠페인형 다큐멘터리 시사회가 열린 것.
뮤지컬의 대가 김문정 감독과 17개국 출신 어린이 31명이 합창단으로 거듭나는 과정을 담은 이 작품은 ‘다름’이 결코 불협화음이 아닌 가장 특별한 앙상블(조화)로 완성되는 순간을 선사한다. 시사회 후 이어진 관객과의 대화(GV)에는 정민식·성정은 PD, 채미현 음악감독과 단원 벼리·나빌·이안이 참석했다.
제작진은 어려워만 보였던 이 작업이 어른들의 편견을 깨는 과정이었다고 입을 모았다. 성 PD는 “짧은 시간 안에 합창이 가능할까 걱정했지만 첫 촬영 때 이미 그것이 어른들의 선입견임을 깨달았다. 아이들은 밥 한 끼 같이 먹으며 금세 친구가 됐다”며 “다름에 집중하고 걱정했던 것은 결국 어른들의 시선이었음을 깨달았다”고 전했다.
보통의 합창이 목소리를 하나로 맞추는 데 집중한다면 ‘앙상블’은 각자의 개성을 팀의 색깔로 승화시키는 방식을 택했다. 김 감독과 함께 아이들 지도를 맡은 채 감독은 “앙상블을 하면서 합창의 개념이 변하게 된 것 같다. 목소리가 큰 친구는 줄이라고 강요하는 대신 솔로나 춤으로 그 개성을 뽐내게 했다”며 “옆 친구의 소리를 들으며 크기를 조절해가는 유대감을 보았을 때 음악의 진짜 힘을 느꼈다”고 설명했다.
마이크를 건네받은 아이들의 답변에서도 그간의 즐거웠던 연습 과정이 담겨 있었다. 단원 벼리 군은 “서로 성격도 취향도 다르지만 무대 위에서 다 같이 한 몸처럼 노래할 때 기분이 정말 좋았다”고, 뮤지컬 활동 경험이 있는 이안 군은 “배역에만 집중해야 하는 일반 뮤지컬과 달리 친구들과 하나가 돼 노래한다는 점이 특별했다”고 전했다.
단원 건호 군의 어머니는 “노래를 좋아하지만 무대 경험이 없던 아이라 걱정했는데 잘 어울리는 모습에 큰 감동을 받았다”며 눈시울을 붉히기도 했다.
정민식 CP는 “스태프들과 10년 뒤에 프로그램을 통해 이 아이들을 다시 만났으면 좋겠다는 이야기를 나누곤 한다”며 “부모님들께서 스마트폰으로라도 아이들의 성장 과정을 꾸준히 담아주신다면, 10년 뒤 그것이 어떤 방식이든 소중한 기록이자 기억으로 다시 피어날 것”이라고 말했다. 도움을 준 CJ나눔재단과 스태프들에게 감사를 전하며 지속적인 관심을 당부했다.
CJ도너스캠프는 이번 시사회를 기점으로 다문화 인식 개선을 위한 실질적인 지원 사업을 확장한다. 6월 15일까지 진행하는 ‘앙상블’ 캠페인은 CJ ONE 포인트를 활용한 기부 방식으로 운영된다. 고객이 기부한 포인트만큼 기업이 동일 금액을 출연하는 ‘1대1 매칭그랜트’를 통해 이주배경 아동·청소년의 여름 캠프를 지원할 예정이다.
CJ도너스캠프는 이밖에도 ‘2026 문화다양성 주간’과 ‘마이케이 페스타(MYK FESTA)’에 참여해 글로벌 어린이 합창단 공연과 캠페인 부스를 운영할 계획이다. 지역아동센터를 대상으로 한 ‘꿈키움 문화다양성 교실’ 모집도 마쳤다. CJ도너스캠프 관계자는 “문화적 배경이 다른 아이들이 자연스럽게 어울리며 성장할 수 있도록 공감과 참여의 장을 지속적으로 마련하겠다”고 밝혔다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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