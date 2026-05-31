美 건국 콘서트, 잇단 출연 철회… 트럼프 “삼류 필요 없다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 27일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 캐비닛룸에서 열린 국무회의 도중 손가락으로 가리키는 모습. 로이터연합뉴스

미국 건국 250주년 기념 콘서트를 한 달 앞두고 가수들이 잇따라 출연을 철회하고 있다. 행사를 주도한 도널드 트럼프 대통령은 “삼류 아티스트는 필요 없다”며 자신이 대신 ‘대규모 연설’을 하겠다고 밝혔다.

해당 콘서트는 트럼프 행정부가

미국 독립

의 일환이다.

최소 다섯 팀이 빠졌다고 전했다. 악시오스는 3분의 2가 이탈했다고 보도했다.

코모도스는 “특정 정당과 제휴하는 선택은 하지 않겠다”고 선을 그었다.

‘아메리카 이즈 백’ 집회를 여는 것이 가능한지 검토하라고 지시한다고 밝혔다.

위대한 애국자들’만 초대될 것이라며 “미국을 위한 열광적이고 아름다운 축제가 될 것”이라고 말했다.