국제로타리 3640지구, 국립서울현충원 묘역 정화 봉사활동
국제로타리 3640지구(총재 임우순)는 지난 30일 서울 동작구 국립서울현충원에서 로타리언과 로타랙트 회원 등 100여명이 참석한 가운데 묘역 정화 봉사활동을 펼쳤다.
참가자들은 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리며 묘역에 새 태극기를 게양하고 묘비를 닦는 등 환경 정비 활동을 진행했다.
임우순 총재는 “오늘의 자유 대한민국은 나라를 위해 헌신한 순국선열과 호국영령들의 희생 위에 세워졌다”며 “젊은 로타랙트 회원들과 함께 국가와 사회를 위한 봉사 문화를 확산하고 호국 정신을 되새기는 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.
이어 “국립서울현충원 봉사활동을 국제로타리 3640지구의 대표적인 애국 캠페인으로 발전시켜 국가를 위해 희생한 분들에 대한 예우 문화를 확산하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.
1905년 미국 시카고에서 시작된 국제로타리는 ‘초아의 봉사’를 실천하는 세계적인 봉사단체다. 소아마비 퇴치 사업을 비롯해 장학사업과 보건·환경 분야 지원 활동 등을 펼치고 있다.
서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr
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