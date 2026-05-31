이재준 “수원화성을 글로벌 K-문화관광 허브로”

제안서에는 수원 경제자유구역 지정 지원, 정조대왕 능행차 K-컬처로드 글로벌 축제화, 수도권정비계획법 개정 등 과밀억제권역 규제 개선이 핵심 과제로 담겼다.

이 후보는 “방금 전 이 무대 위에서 추미애 도지사 후보와 수원의 문화관광을 전폭 지원하겠다는 정책 협력을 약속했다”며 “당당한 추미애가 밀어주고, 든든한 이재준이 책임지고 당기겠다”고 강조했다.