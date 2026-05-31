이재준 “수원화성을 글로벌 K-문화관광 허브로”
이재준 경기도 수원특례시장 후보(더불어민주당)가 “수원화성을 세계인이 평생 꼭 한 번 오고 싶어 하는 글로벌 K-문화관광 허브로 확실하게 키우겠다”고 말했다.
이재준 후보는 30일 수원 화성행궁광장에서 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보와 합동유세를 열고 “세계문화유산 수원화성은 이제 시작”이라며 이같이 밝혔다.
이날 이 후보는 합동유세에서 추 후보에게 수원 발전 정책이 담긴 ‘수원대전환 3대 핵심 정책제안서’를 전달하며 수원대전환 완성을 위한 경기도 차원의 전폭적인 지원을 요청했다.
제안서에는 수원 경제자유구역 지정 지원, 정조대왕 능행차 K-컬처로드 글로벌 축제화, 수도권정비계획법 개정 등 과밀억제권역 규제 개선이 핵심 과제로 담겼다.
이 후보는 “방금 전 이 무대 위에서 추미애 도지사 후보와 수원의 문화관광을 전폭 지원하겠다는 정책 협력을 약속했다”며 “당당한 추미애가 밀어주고, 든든한 이재준이 책임지고 당기겠다”고 강조했다.
이 후보의 이번 선거 기조는 수원대전환의 완성으로 시민 생활비 부담을 낮추는 반값 생활비, 골목경제와 도시 품격을 키우는 K-글로벌 문화관광산업 허브, 미래 먹거리를 만드는 글로벌 첨단과학 연구도시를 핵심 방향으로 제시하고 있다.
합동유세 이후에는 행리단길 현장 행보도 이어졌다. 이 후보와 추미애 후보는 함께 행리단길을 찾아 청년·가족 시민들과 사진을 찍고, 인생네컷과 젤라또 가게 등을 방문하며 시민들과 직접 만났다.
이재준 후보는 “방금 전 저녁 6시를 기해 사전투표가 모두 끝났다. 투표해 주신 분들께 감사드린다”며 “하지만 진짜 승부는 지금부터다. 우리에겐 6월 3일 본투표가 남아 있다”고 사전투표 종료 이후 본투표의 중요성을 강조하기도 했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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