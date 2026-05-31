광주서 여중생 집단폭행 고소…경찰 수사
광주에서 여중생이 또래 학생들로부터 집단 폭행을 당했다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.
31일 광산경찰서에 따르면 최근 중학생 A양(15)이 또래 학생 4명으로부터 집단 폭행을 당했다는 내용의 고소장을 제출했다.
고소장에는 광주 서구 금호동에서 A양과 다툼을 벌이던 B양이 자신의 친구들을 불러 모아 공동 폭행을 가했다는 주장이 담긴 것으로 알려졌다.
이 과정에서 A양은 안면부 골절 등의 부상을 입은 것으로 전해졌다.
광산경찰서는 고소인에 대한 기초 조사를 마친 뒤 사건 발생지 관할인 광주 서부경찰서로 사건을 이첩했다.
경찰은 고소 경위와 사실관계를 확인하는 등 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.
광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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