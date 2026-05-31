김성제 “의왕 발전 ‘말’이 아닌 ‘결과’로 증명했다”

그러면서 그는 “도시는 실험으로 운영할 수 없다”며 “특히 지금 의왕처럼 대규모 철도·신도시·재개발 사업이 동시에 진행되는 중요한 시기에는 검증된 경험과 실력이 더욱 중요하다”고 말했다.

김성제 경기도 의왕시장 후보(국민의힘)가 “수상실적은 홍보가 아니라 걸어온 발자취이자 성과지표이기 때문에 의왕의 발전을 ‘말’이 아니라 ‘결과’로 증명한 것”이라고 말했다.김성제 후보는 31일, 민선 5기·6기·8기를 거치며 의왕시가 기록한 각종 중앙정부·공공기관 수상 실적과 최우수 평가들을 소개하며 이같이 밝혔다.실제 의왕시는 이 기간 동안 민원서비스 종합평가 최우수, 지방세정 운영평가 최우수, 시·군종합평가 1위, 지방물가 안정관리 평가 최우수, 지속가능 교통도시 평가 대상·최우수, 개발제한구역 관리실태 평가 대상, 사회복지시설 평가 최우수, 청소년정책 우수기관 정부포상, 장애인활동지원서비스 평가 우수기관 선정 등 도시 전 분야에서 최고 수준의 평가를 받았다.김 후보 개인 역시 5년 연속 민선 8기 공약실천계획 평가 SA등급, 지방자치 행정대상, 대한민국 최고경영자 대상, 대한민국 미래경영대상, 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상, 대한민국을 빛낸 한국인 대상 등 행정 역량과 추진력을 인정받아왔다.김 후보는 “선거 때마다 누구나 좋은 공약과 비전을 이야기할 수 있지만, 실제로 도시를 성장시키고 변화시킨 경험과 결과는 객관적인 평가와 수상 실적으로 증명된다”며 “의왕시는 지난 10년 넘는 기간 동안 중앙정부와 각 기관 평가에서 꾸준히 최상위권 성적을 기록해왔다”고 강조했다.의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지