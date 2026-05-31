‘버디 폭발’ 홍진주, 챔피언스투어 2년 만에 정상… 통산 6승째‘버디 폭발’ 홍진주, 챔피언스투어 2년 만에 정상…통산 6승째
홍진주가 KLPGA 챔피언스투어 통산 6승에 성공했다.
홍진주는 지난 29일 전북 군산시 군산CC 전주-익산코스(파72·5967야드)에서 열린 ‘KLPGA 2026 챔피언스 클래식 2차전(총상금 1억 원·우승상금 1500만 원) 마지막날 2라운드에서 8언더파 64타 맹타를 휘둘렀다.
최종합계 1언더파 132타를 기록한 홍진주는 2년 만에 챔피언스투어 우승 트로피를 들어 올렸다.
홍진주는 “정말 기쁘다. 생각보다 우승까지 시간이 오래 걸렸지만, 2년 만에 다시 우승을 하게 돼 더욱 뜻깊다”라며 “오랜만에 맛본 우승이라 마치 첫 우승을 했을 때처럼 기분이 좋다”고 우승 소감을 밝혔다.
2004시즌 KLPGA 정규투어에 데뷔한 홍진주는 2006시즌 ‘제11회 SK엔크린 솔룩스 인비테이셔널’에서 생애 첫 우승을 차지하고, 10년 뒤 2016시즌 ‘팬텀 클래식 With YTN’에서도 우승컵을 들어 올렸다.
이후 2023시즌부터는 챔피언스투어에 출전했는데, 데뷔하자마자 2승과 더불어 상금왕까지 차지하며 화려한 부활을 신고하기도 했다.
홍진주는 “시즌 초반에 우승을 차지하며 좋은 흐름을 이어가고 있는 만큼 올 시즌에는 꾸준히 상위권 성적을 유지해서 다시 한번 챔피언스투어 상금왕까지 도전해보고 싶다”고 각오를 밝혔다.
유재희(52)가 임은아(43)와 함께 공동 2위(최종합계 8언더파 136타)에 입상했다. 정윤주(45), 최혜정(42)이 구현진(46)이 공동 4위(최종합계 7언더파 137타)로 대회를 마쳤다.
KLPGA 2026 챔피언스 클래식 1차전에 이어 2연승 도전에 나선 김보경(40)은 공동 14위(최종합계 3언더파 141타)에 그쳤다.
KLPGA가 주최, 주관하는 이번 대회 최종라운드는 주관 방송사인 SBS골프를 통해 6월 18일(목) 19시부터 녹화 중계된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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