‘버디 폭발’ 홍진주, 챔피언스투어 2년 만에 정상… 통산 6승째‘버디 폭발’ 홍진주, 챔피언스투어 2년 만에 정상…통산 6승째

지난 29일 전북 군산시 군산CC 전주-익산코스에서 막을 내린 KLPGA 2026 챔피언스 클래식 2차전에서 우승한 홍진주. KLPGA

KLPGA가 주최, 주관하는 이번 대회 최종라운드는 주관 방송사인 SBS골프를 통해 6월 18일(목) 19시부터 녹화 중계된다.