한국 남자 골프에 ‘활력’ 더한다…‘KPGA 클래식 with 아임비타’ 6월 제주서 개막
종근당건강과 프리젠팅 스폰서십 체결
(사)한국프로골프협회(KPGA)와 ㈜한국프로골프투어(KPGT)는 종근당건강과 프리젠팅 스폰서십을 체결하고 ‘KPGA 클래식’을 ‘KPGA 클래식 with 아임비타(총상금 7억 원)’라는 이름으로 개최한다.
이번 협업은 별도의 조인식 없이 대회의 성공적인 운영, 선수 지원, 팬 접점 확대에 초점을 맞춘 실질적인 파트너십으로 추진된다.
‘KPGA 클래식 with 아임비타’는 6월 11일부터 14일까지 제주도 사이프러스골프&리조트 북서코스(파72·7199야드)에서 변형 스테이블포드 방식으로 열린다.
종근당건강과 종근당은 이번 대회를 통해 한국 남자 프로골프의 경쟁력 제고와 현장 완성도 향상에 함께 힘을 보탤 계획이다.
종근당건강은 ‘프리미엄 비타민파트너’를 슬로건으로 내세운 비타민 브랜드 ‘아임비타(I’m Vita)’를 앞세워 선수와 갤러리 접점을 넓힌다. 아임비타는 과학적이고 체계적인 제품 설계를 기반으로 현대인의 건강한 일상을 지원하는 다양한 제품을 제공하고 있으며 이번 대회를 통해 브랜드 메시지를 더욱 직관적으로 전달한다.
아임비타는 이미 프로 골프 선수들과 공식 스폰서십을 통해 스포츠 현장과 깊은 연을 맺고 있다. 장유빈, 박정훈 등 KPGA 투어에서 활약 중인 선수들과 파트너십을 맺고 있으며 프로 선수들뿐 아니라 일상 속 건강 관리에 관심 있는 일반 소비자들 사이에서도 꾸준한 사랑을 받고 있다.
종근당건강 관계자는 “골프는 오랜 시간 컨디션 관리가 중요한 스포츠인 만큼, 선수와 팬 모두 현장에서 브랜드가 제안하는 건강한 루틴과 활력의 가치를 자연스럽게 경험하길 바란다”면서 “아임비타가 지향하는 ‘프리미엄 비타민 파트너’로서의 가치를 이번 대회를 통해 더욱 폭넓게 알리고 건강한 스포츠 문화 조성에도 의미 있게 함께하겠다“고 말했다.
김원섭 KPGA 회장은 “종근당건강과 종근당이 KPGA가 주최·주관하는 대회와 함께해 주신 데 대해 깊이 감사드린다”며 “이번 후원은 선수들에게 더 좋은 환경을 제공하고 팬들에게는 더 풍성한 현장 경험을 전하는 뜻깊은 결정”이라고 말했다. 이어 김회장은 “KPGA 역시 더 높은 수준의 대회 운영으로 기대와 성원에 보답하겠다”고 밝혔다.
KPGA는 이번 프리젠팅 스폰서십이 선수들에게는 더 좋은 무대를, 팬들에게는 더 풍성한 현장 경험을 제공하는 계기가 되는 동시에 한국 골프 산업 전반에 새로운 활력을 불어넣는 출발점이 되기를 기대하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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