한국 남자 골프에 ‘활력’ 더한다…‘KPGA 클래식 with 아임비타’ 6월 제주서 개막

종근당건강과 프리젠팅 스폰서십 체결

KPGA 클래식 with 아임비타 공식 포스터. KPGA

아임비타는 이미 프로 골프 선수들과 공식 스폰서십을 통해 스포츠 현장과 깊은 연을 맺고 있다. 장유빈, 박정훈 등 KPGA 투어에서 활약 중인 선수들과 파트너십을 맺고 있으며 프로 선수들뿐 아니라 일상 속 건강 관리에 관심 있는 일반 소비자들 사이에서도 꾸준한 사랑을 받고 있다.

종근당건강 관계자는 “골프는 오랜 시간 컨디션 관리가 중요한 스포츠인 만큼, 선수와 팬 모두 현장에서 브랜드가 제안하는 건강한 루틴과 활력의 가치를 자연스럽게 경험하길 바란다”면서 “아임비타가 지향하는 ‘프리미엄 비타민 파트너’로서의 가치를 이번 대회를 통해 더욱 폭넓게 알리고 건강한 스포츠 문화 조성에도 의미 있게 함께하겠다“고 말했다.