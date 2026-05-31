경기도, 전국 최초 도입 ‘경기 기후보험’ 알리기 나서
경기도가 전국 최초로 도입한 ‘경기 기후보험’ 알리기에 적극 나서고 있다.
4~5월에도 낮 기온이 28~34도 안팎까지 오르는, 이른 더위가 기승을 부리자 폭염으로 인한 건강 피해를 지원받을 수 있는 경기 기후보험 이용을 당부하고 나선 것이다.
이는 세계적인 환경파괴로 인해 갈수록 심해지는 기후변화 위기에 도민들에게 발생하는 피해를 최소화하기 위한 차원이다.
31일 경기도에 따르면 올해는 폭염 대응 기능을 한층 강화해 기존 온열질환 진단비에 더해 응급실 내원비와 기후재해로 인한 사망위로금을 새롭게 추가했다. 주요 보장 내용은 온열질환 진단비 15만원, 기후재해 관련 응급실 내원비 10만원, 기후재해 사고위로금 30만원, 사망위로금 300만원 등이다. 폭염으로 인해 열사병이나 열탈진 등 온열질환 진단을 받거나 기후재난 관련 사고로 응급실을 이용한 도민은 누구나 보험금을 신청할 수 있다.
방문건강관리대상자와 임산부 등 기후취약계층에게는 하루 10만원씩 최대 5일까지 온열질환 입원비를 추가로 보장한다. 올해 경기 기후보험은 2027년 4월 10일까지 운영된다. 보험금은 사고일 또는 진단일로부터 3년 이내에 청구할 수 있다.
경기 기후보험은 별도의 가입 절차 없이 주민등록상 경기도민이면 누구나 자동으로 가입된다. 도는 최근 폭염 일수가 늘어나며 야외 근로자와 고령층 등 기후취약계층의 온열질환 발생 위험이 커짐에 따라 해당 제도의 인지도를 높이는 데 주력하고 있다. 특히 폭염에 취약한 건설현장 근로자와 어르신, 야외활동 종사자를 중심으로 시군, 보건소, 의료기관, 옥외 매체 등을 활용해 안내를 강화할 방침이다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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