세계유산 ‘울산 반구천 암각화’ 기념주화 나온다
2000장 한정 발행
판매가격은 4만6000원
유네스코 세계유산으로 등재된 울산의 '반구천의 암각화'가 기념주화로 제작된다.
울산시는 지난해 우리나라의 17번째 유네스코 세계유산으로 이름을 올린 ‘반구천의 암각화’를 기념하기 위한 주화가 발행된다고 31일 밝혔다.
이번 기념주화는 인류 공동의 문화유산을 기념하는 동시에, 세계유산의 등재와 보존·보호 방안을 논의하는 '유네스코 세계유산위원회'가 한국에서 열리는 것을 기념해 제작되어 그 의미를 더했다.
‘반구천의 암각화’는 울산 울주군에 위치한 국보 ‘울주 대곡리 반구대 암각화’와 ‘울주 천전리 명문과 암각화’를 포함하는 단일 유산이다.
선사시대 인간의 삶과 정신세계를 생생하게 담아낸 세계적 문화유산으로 평가받아 지난해 7월 프랑스 파리에서 열린 세계유산위원회에서 최종 등재됐다.
특히 반구대 암각화는 신비로운 기호와 문양뿐만 아니라, 다양한 고래의 모습과 선사시대 인류의 포경(고래잡이) 활동을 생생하게 묘사한 그림 등 300점이 넘는 형상이 새겨져 있어 인류 선사시대 최고의 걸작으로 손꼽힌다.
울산시는 이번 기념주화 발행을 통해 반구천 암각화가 가진 독보적인 상징성과 역사적 의미를 전 국민과 함께 공유할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이번에 발행되는 기념주화는 희소성을 높이기 위해 총 2000장만 한정 발행된다.
주화는 구리와 니켈 혼합 소재로 제작되며, 직경 40㎜ 크기에 액면가는 3만원이다. 실제 판매 가격은 4만 6,000원으로 책정됐다.
기념주화 구매를 위한 예약 접수는 오는 6월 1일부터 23일까지 진행된다.
구매를 희망하는 사람은 한국조폐공사 쇼핑몰이나 농협은행 누리집(홈페이지)을 통해 신청할 수 있으며, 예약된 주화는 오는 7월 23일 이후부터 순차적으로 배송될 예정이다.
울산시 관계자는 “반구천의 암각화가 지닌 세계적 가치를 다시 한번 알리는 계기가 되길 바란다”며 “한정 수량으로 발행되는 만큼 역사를 사랑하는 시민들과 화폐 수집가들에게 뜻깊은 선물이 될 것”이라고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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