‘장기 슬럼프’김주형, 찰스 슈와브 3R서 제자리걸음…에릭 콜 단독 선두
공동 8위에 4타 뒤진 공동 27위
김주형이 무빙데이에서도 반등에 실패했다.
김주형은 31일(한국시간) 미국 텍사스주 포트워스의 콜로니얼CC(파70)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 찰스 슈와브 챌린지(총상금 990만 달러) 사흘째 3라운드에서 보기와 버디를 2개씩 주고 받아 타수를 줄이지 못했다.
중간합계 4언더파 206타를 기록한 김주형은 공동 27위에 자리했다. 중간합계 12언더파 198타로 단독 선두에 이름을 올린 에릭 콜(미국)과는 8타 차, 공동 8위(중간합계 8언더파 202타)와는 4타 차이여서 ‘톱10’ 입상 불씨는 살렸다.
통산 3승이 있는 김주형은 올 시즌 12개 대회에 출전, 5월초 시그니처 대회인 트루이스트 챔피언십과 같은 기간에 열렸던 머틀 비치 클래식 공동 6위가 유일한 ‘톱10’ 입상일 정도로 부진하다.
PGA투어에서 아직 우승이 없는 콜은 이날 보기는 1개로 틀어 막고 버디 8개를 쓸어 담아 7타를 줄이는 맹타를 휘둘러 리더보드 맨 윗자리를 꿰차는데 성공했다.
라이언 제라드(미국)가 콜에 1타 뒤진 2위다. 맥 마이스터와 J.J 스펀(이상 미국)이 공동 3위(중간 합계 10언더파 200타)에 이름을 올렸다.
‘디펜딩 챔피언’ 벤 그리핀(미국)은 이날 2타를 줄여 공동 19위(중간합계 6언더파 204타)로 순위를 15계단 끌어 올렸으나 대회 2연패에 적신호가 켜졌다.
강력한 우승 후보로 지목됐던 임성재는 컷 탈락했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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