장재식 前 산자부장관 별세…‘IMF 사태’ 1년전 경고한 경제통
1997년 국제통화기금(IMF) 사태를 사전 경고하고 위기 극복에 힘을 쓴 장재식 전 산업자원부 장관이 28일 별세했다. 향년 91세.
광주에서 태어난 고인은 광주고, 서울대 법대를 나온 뒤 1956년 고등고시 행정과(7회)를 거쳐 국세청 공무원으로 일했다. 73년 국세청 차장, 79년 한국주택은행장, 85∼95년 서울대 법대 강사를 역임했다. 92년 14대 국회에서 민주당 전국구(비례대표)로 국회에 입성했고, 15·16대는 서울 서대문을 지역구에서 당선돼 내리 3선을 했다. 2001∼2002년 산업자원부 장관을 지냈다.
새정치국민회의 소속 의원이던 96년 10월 재정경제원과 한국은행에 대한 국정감사에서 환율과 수출, 외채화의 상관관계를 설명하며 외환위기가 올 수 있다고 경고한 것으로 유명하다. 당시 고인의 발언은 무시됐으나 결국 외환위기가 현실화되며 사실로 입증됐다. 고인은 99년초 ‘IMF 환란특위 위원장’을 맡아 경제위기 극복에 앞장섰다.
고인의 집안은 큰아버지 장병준(임시정부 외무부장) 선생, 부친 장병상 선생, 작은아버지 장홍염(광복군 전남지구대 참모장, 제헌 국회의원) 선생 등 전체가 항일 운동을 한 호남을 대표하는 독립운동가 가문으로도 유명하다.
장남은 경제학자인 장하준 런던대 교수, 차남은 과학철학자 장하석 케임브리지대 석좌교수이고, 장하진 전 여성가족부 장관, 장하성 전 청와대 정책실장, 장하원 전 하나금융경영연구소장 등이 조카들이다.
유족은 부인 최우숙씨와 2남1녀(장하준·장연희·장하석), 사위 임수빈(LKB평산 변호사), 며느리 김희정·그레첸 시글러씨 등이 있다. 빈소는 신촌세브란스병원 장례식장 특1호실, 발인 2일 오전 8시.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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