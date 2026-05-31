전북지사 선거 막판 혼전…역대 최고 사전투표율 변수로
전북 사전투표율 35.05% 전국 2위
전주·군산·익산 3대 도시 표심 주목
이원택·김관영 후보 측 맞고발전 격화
6·3 지방선거 전북도지사 판세가 혼전 양상을 보이고 있다. 전북 사전투표율이 전국 두 번째이자 역대 지방선거 최고치를 기록하며 본투표 표심 향방에 관심이 쏠리고 있다. 1995년 민선 지방선거 이후 민주당 계열 정당의 강세 지역으로 꼽혀온 전북 정치 지형에 변화가 나타날지도 관심사다.
31일 중앙선거관리위원회에 따르면 지난 29~30일 실시된 제9회 전국동시지방선거 사전투표에서 전북지역 유권자 150만9854명 중 52만9181명이 투표해 최종 투표율 35.05%를 기록했다. 전국 평균 23.51%보다 11.54%포인트 높은 수치로 전남(38.95%)에 이어 전국 두 번째다.
2022년 제8회 지방선거 당시 전북 사전투표율 24.41%보다 10.64%포인트 높다. 전북 사전투표율은 역대 지방선거 가운데 최고치를 기록했다.
지역별로는 순창군이 62.31%로 가장 높았다. 전국 기초자치단체 가운데서도 가장 높은 수준이다. 고창군(53.16%), 진안군(52.33%), 장수군(51.73%)도 50%를 넘겼다.
반면 전주시는 29.07%로 도내 14개 시·군 가운데 가장 낮았다. 다만 전주시는 도내 전체 유권자의 35.4%가 집중된 최대 승부처다. 군산시와 익산시를 포함한 전북 3대 도시의 표심 향배가 선거 결과를 좌우할 것이라는 전망이 나온다.
후보 간 공방도 격화되고 있다.
이원택 더불어민주당 후보 선거대책위원회는 지난 29일 김관영 무소속 후보를 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 경찰에 고발했다.
이 후보 측은 김 후보가 최근 라디오 방송과 유튜브 채널에서 무소속 출마 과정과 관련해 이재명 대통령과 사전에 교감했다는 취지로 발언한 것이 사실과 다르다고 주장했다.
이 후보 측 선대위는 “허위 사실 유포로 유권자의 판단을 오도하고 선거의 공정성을 훼손했다”며 철저한 수사를 촉구했다.
이에 맞서 김관영 후보 선거대책위원회도 같은 날 이 후보와 윤준병 더불어민주당 전북도당위원장을 공직선거법 위반 혐의로 선거관리위원회에 고발했다.
김 후보 측은 전북지역 곳곳에 게시된 ‘현금살포! 거짓말 정치 투표로 심판합니다’라는 내용의 현수막이 공직선거법상 허용되지 않는 불법 선거운동에 해당한다고 주장했다.
또 해당 현수막이 특정 후보를 겨냥해 부정적 이미지를 부각하고 선거에 영향을 미치기 위한 게시물이라고 밝혔다.
민주당 전북도당은 해당 현수막이 당 차원에서 게시된 것이라고 밝힌 바 있다. 전주시와 군산시 등 일부 지자체는 옥외광고물법 위반 소지가 있다고 보고 철거에 나선 것으로 알려졌다.
정치권에서는 높은 사전투표율이 이번 선거의 주요 변수로 작용할 것으로 보고 있다. 민주당 지지층 결집 효과로 이어질지, 무소속 후보를 향한 변화 요구가 반영된 결과인지는 본투표를 통해 확인될 전망이다.
지역 정치권 관계자는 “이번 선거는 단순히 도지사를 선출하는 선거를 넘어 전북 정치의 기존 구도가 유지될지, 새로운 정치 지형이 형성될지를 가늠하는 선거”라며 “전주·군산·익산 등 도시권 표심과 높은 투표율이 어떤 결과로 이어질지가 최대 관심사”라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사