4월 한 달 서울 찾은 외국인 156만명…쇼핑, 의료에 1조1500억원 소비
올해 4월 서울을 찾은 외국인 관광객이 150만명을 넘어선 것으로 집계됐다. 이들은 방문 기간 동안 쇼핑·의료에 1조1500억원 이상을 소비한 것으로 나타났다.
서울시는 지난 4월 서울을 찾은 외국인 관광객이 156만명으로 집계됐다고 31일 밝혔다. 지난해 같은 달 130만명과 비교해 18.8%가 늘었다. 1~4월 누적 방문객은 520만명으로 전년 428만명 대비 21.4% 증가했다.
국가별로 보면 중국(44만명), 일본(23만명), 대만(15만명), 미국(13만명), 필리핀(6만명) 순이었다. 1~4월 누적으로는 중국 153만명, 일본 96만명, 대만 56만명, 미국 37만명, 필리핀 18만명이다.
대만의 경우 전년 대비 34.4% 증가했다. 상대적으로 회복이 더뎠던 중국도 2019년 대비 4월은 112.6%, 1~4월 누적 105.8% 증가하면서 코로나19 이전 수준을 넘었다.
늘어난 외국인 관광객 수만큼 소비 규모도 급증했다. 4월 서울을 방문한 외국인 관광객의 카드 소비액은 1조1532억원으로 지난해 대비 50.5% 늘었다. 같은 기간 전국 외국인 오프라인 카드 소비액 1조6018억원 중 72.3%가 서울에서 쓰인 것으로 집계됐다.
이들은 쇼핑은 물론 의료, 뷰티, 미식 등에 돈을 쓴 것으로 나타났다. 대형쇼핑몰 소비가 2452억원으로 전년 대비 62.5% 증가했고, 의료관광 소비는 1921억원으로 59.2% 늘었다. 뷰티 업종도 35.0% 증가했다. 소비액 중 쇼핑업종 비중이 전체의 45.4%로 가장 높았고, 의료·웰니스업(24.8%), 식음료업(13.1%), 숙박업(11.0%)이 뒤를 이었다.
시는 일본 골든위크(4.29~5.6)와 중국 노동절(5.1~5.5) 영향으로 5월에도 외국인 관광객 증가세가 이어질 것으로 봤다. 실제 4월 29일~5월 6일 방한한 중국·일본 관광객은 약 22만명으로 전년 동기 대비 40.7% 증가했다.
김명주 서울시 관광체육국장은 “앞으로도 K-컬처, 미식, 의료·뷰티 등 서울만의 고부가 관광콘텐츠와 편리한 관광 서비스를 고도화해 ‘외래관광객 3000만명 시대’를 앞당기겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사