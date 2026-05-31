강풍 뚫은 주수빈, 숍라이트 LPGA 2R 단독 선두…생애 ‘첫 승’ 보인다
이소미 등 4타 차 공동 2위 추격
미국여자프로골프(LPGA)투어 4년 차 주수빈이 생애 첫 승 기회를 잡았다.
주수빈은 31일(한국시간) 미국 뉴저지주 갤러웨이의 시뷰 호텔 & 골프 클럽의 베이 코스(파71)에서 열린 숍라이트 LPGA(총상금 200만달러) 이틀째 2라운드에서 보기는 1개로 틀어 막고 버디 4개를 골라 잡아 3언더파 68타를 쳤다.
중간 합계 8언더파 134타를 기록한 주수빈은 공동 6위에서 단독 선두로 도약했다. 중간 합계 4언더파 138타를 친 이소미 등 5명의 공동 2위 그룹과는 4타 차이로여유가 있다.
2022년 8월 KLPGA 정회원으로 입회한 후, 같은 해 미국 LPGA 투어 퀄리파잉 시리즈를 거쳐 2023년 만 19세의 나이로 LPGA 투어에 공식 데뷔했으나 아직 우승이 없다.
2023년 데뷔 첫해 이 대회에서 공동 6위에 입상하며 눈도장을 찍기도 했다. 올해는 지난 4월 멕시코에서 열린 리비에라 마야 오픈 8위가 최고 성적이다.
주수빈은 이날 강풍이 부는 가운데서도 침착한 경기 운영으로 타수를 줄여 나갔다. 1번 홀(파4) 보기로 불안하게 출발했으나 5번 홀(파4), 9번 홀(파5) 버디로 분위기를 바꿨다.
후반 들어 수 차례 위기를 정교한 쇼트 게임과 퍼트를 앞세워 극복해 나갔다. 17번 홀(파3)에서 티샷을 2ｍ에 붙여 버디를 잡은데 이어 마지막 18번 홀(파5)에서 버디를 추가해 기분좋게 라운드를 마쳤다.
주수빈은 경기 후 공식 인터뷰에서 “바람이 너무 강하게 불어 1번 홀에서 섕크를 낼 뻔했다”며 “강한 바람을 예상했기 때문에 차분하게 경기하려고 노력했다”고 선전 원동력을 설명했다.
이어 “LPGA 대회에서 우승하고 싶어서 골프를 시작했다”며 “내일 우승하면 정말 신나겠지만 지금은 너무 추워서 따뜻한 샤워를 하고 싶다”고 말했다.
1라운드 선두였던 레티시아 베크(이스라엘)는 4타를 잃고 공동 2위로 내려 앉았다. 일본의 쌍둥이 자매 이와이 지지와 이와이 아키, 2021년 이 대회 우승자이자 LPGA 투어 통산 6승의 셀린 부티에(프랑스)도 공동 2위에 자리했다.
전지원은 18번 홀 그린 뒤 드롭존에서 친 세 번째 칩샷이 그대로 홀 속으로 빨려 들어가는 행운의 이글을 앞세워 이날 1타를 줄여 공동 7위(중간 합계 3언더파 139타)로 순위를 끌어 올렸다.
1라운드 공동 8위였던 최혜진은 2라운드 도중 기권했다. LPGA가 공지한 기권 사유는 ‘질병(illness)’이었다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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