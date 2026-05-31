선율 “콘서트 피아니스트의 삶이 즐거움과 성장을 준다”
마포아트센터의 올해 상주 아티스트, 세 차례 연주 기회
6월 5일 첫 독주회서 ‘12개의 초절기교 연습곡’ 등 연주
“리스트의 ‘12개의 초절기교 연습곡’을 한꺼번에 치려면 기교 못지않게 체력이 요구됩니다. 그래서 젊은 나이인 지금이 아니면 안 될 것 같았어요.”
올해 마포문화재단 상주 음악가 ‘M아티스트’인 피아니스트 선율(25)이 최근 서울 마포아트센터에서 열린 라운드 인터뷰에서 6~7월 ‘12개의 초절기교 연습곡’을 집중적으로 연주하는 이유를 설명했다. 선율은 6월 5일 M아티스트로서 첫 번째 리사이틀을 시작으로 6월 12일 현대카드 언더스테이지과 7월 10일 예술의전당 IBK기업은행챔버홀에서 열리는 리사이틀에서 이 곡을 잇달아 연주한다.
선율은 “원래 ‘12개의 초절기교 연습곡’은 한 번에 연주하라고 작곡된 곡은 아니다. 하지만 곡들이 하나의 호흡으로 자연스럽게 연결되기 때문에 한 번에 치는 것도 괜찮다고 생각한다”면서 “지난해 11월 처음 공부했는데, 이번 여름까지 집중적으로 친 다음 놓아 주려고 한다”고 밝혔다.
클래식계에서 상주 아티스트(Artist-in-Residence)는 공연장, 오케스트라, 페스티벌 등이 정해진 기간(보통 1~3년) 동안 특정 연주자나 작곡가를 핵심 간판스타로 선정해 독자적인 공연 기회를 제공하는 제도 또는 해당 예술가를 뜻한다. M아티스트로 선정된 선율은 올해 마포아트센터에서 6월과 9월엔 독주회, 11월엔 오케스트라 협연 무대를 가진다. 6월 5일 열리는 첫 번째 독주회에서는 ‘12개의 초절기교 연습곡’과 함께 풀랑크의 ‘15개의 즉흥곡’을 연주한다.
“제가 상주 아티스트가 된 것은 처음인데요. 1년 동안 마포아트센터에서 세 차례 연주할 수 있게 됐는데, 신중하게 프로그램을 짰습니다. 너무나 귀한 기회인 만큼 제가 지금 가장 잘할 수 있는 모습을 보여주고 싶었어요.”
선율은 2024년 미국에서 두 번째 규모인 ‘지나 바카우어 국제 피아노 콩쿠르’에서 우승과 함께 청중상·학생심사위원상까지 3관왕을 기록한 데 이어 그해 ‘서울국제음악콩쿠르’에서도 1위를 차지했다. 또 올해 3월 슬로베니아 ‘류블랴나 페스티벌 국제 콩쿠르’에서 2위 및 20세기 작품 최고연주상을 받으며 클래식계의 주목을 받고 있다.
향후 콩쿠르 출전 여부를 묻자 그는 “콩쿠르 출전을 오래전부터 미리 계획하는 편이 아니라 지금은 모르겠다. 다만 어릴 땐 콩쿠르에 나갈 때마다 스트레스를 많이 받았는데, 스트레스가 연주에 부정적인 영향을 줄까 봐 안 받으려고 노력하다 보니 지금은 괜찮은 것 같다”고 밝혔다. 이어 “콩쿠르 우승으로 많은 연주 기회가 생긴 덕분에 어릴 때부터의 꿈인 콘서트 피아니스트의 삶을 살고 있다. 최근 세계를 돌아다니며 연간 30~50회의 연주를 하는데, 다양한 문화를 접하고 다양한 사람을 만나는 등 생각했던 것보다 훨씬 재밌을 뿐만 아니라 나 자신의 시야를 넓혀 준다”고 피력했다.
7살 때 취미로 피아노를 배우기 시작한 선율은 클래식 애호가인 아버지와 함께 자주 공연을 보러 다녔다. 그리고 초등학교 3학년 때 김대진이 지휘하는 수원시향과 피아니스트 김선욱의 협연, 원로 피아니스트 백건우와 김선욱‧김태형‧김준희가 함께한 갈라 콘서트 ‘피아노 엑스트라바간자’를 본 뒤 피아노를 전공하기로 마음먹었다. 이후 예원학교와 서울예고를 거쳐 한국예술종합학교에 영재선발 전형으로 입학 및 졸업한 선율은 프랑스로 유학을 떠나 파리 스콜라 칸토룸과 에꼴 노르말 음악원을 졸업했다. 국내에서 김대진 교수를 사사했고, 프랑스에서는 올리비에 갸르동 교수의 가르침을 받았다.
“김대진 선생님이나 갸르동 선생님이나 피아노 치는 것도 중요하지만 인성을 갖추라고 강조하세요. 사람이 먼저 돼야 올바른 예술을 할 수 있다고요. 특히 갸르동 선생님은 ‘한국 학생들이 연습 많이 했다는 거 아니까 프랑스에서는 나를 믿고 연습을 3시간 이상 하지 말아라’고 하셨어요. 한국 연주자들이 테크닉이 뛰어나지만, 표현력이 부족한 것을 지적하신 거예요. 선생님 말씀대로 3시간만 건반 연습하고 파리 주변을 걸어 다니며 사람과 세상을 구경했어요.”
갸르동 교수와 만난 이후 오랜 시간 건반을 두드리는 연습 대신 악보를 분석한 후 짧고 효율적으로 연습하는 것을 체득한 선율은 연주자로서 안정감이 늘었다. 요즘엔 자신만의 해석으로 다양한 스펙트럼의 레퍼토리를 만들어가는 중이다.
“클래식 음악은 가장 폭이 넓은 장르의 음악이라고 생각해요. 베토벤 등 누구나 아는 유명한 작곡가들 외에도 이름이 알려지지 않았어도 좋은 작곡가들이 많습니다. 여성 작곡가들의 작품이 대부분 그렇죠. 또한 (대중음악과) 클래식의 경계에 있는 곡들도 잘 연주되지 않는 게 안타까워요. 다양한 스펙트럼의 클래식 작품들을 많이 연주하고 싶어요.”
그는 이날 한국 작곡가들에 대한 관심도 강조했다. 서울국제음악콩쿠르 당시 김택수 작곡가의 ‘판소리 판타지’를 연주했던 경험이 그에게 강렬한 기억을 남겼기 때문이다. 그는 “피아노를 치며 처음으로 우리 고유의 한(恨)을 느껴봤다”며 “한국의 훌륭한 작곡가와 작품을 해외에 알리고 싶다”고 강조했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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