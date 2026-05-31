시사 전체기사 숲속 개꿀잠대회 ‘반려견과 숙면을’ 입력:2026-05-31 11:23 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 31일 서울 성동구 서울숲에서 열린 유한킴벌리가 주최한 ‘숲속 개꿀잠대회’에서 반려견과 견주들이 낮잠을 청하고 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “대통령 지지하면 1번” “독재 막으려면 2번”… 투표 독려 사활 2 가던 길 가나, 다른 길 가나… 한동훈 생환 최대 변수 3 국민의힘, ‘투표지 노출 논란’ 공세…이 대통령 선거법 위반으로 고발 4 李 “투표 독려 불편한 정치집단, 구태 기득권자들” 5 李, 기표 도중 나와 논란… 野 “특정 후보 지지” 與 “억지” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘HBM4E 샘플 첫출하’ 삼전, 우선주 포함 시총 2000조원 돌파 2 한국은행은 도대체 왜 이란 은행에 100억을 물어주게 됐나 3 ‘젠슨 황 효과’ LG전자 상한가… 천장 뚫린 코스피, 최고가 경신 4 [영상] ‘삼전닉스’ 레버리지, 산 뒤에 후회 안 하려면? 5 LG전자 “해고 통보 사실 아냐”…흉기 사건 가해자 주장 반박 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 ‘투표지 노출’ 논란에…중앙선관위원장도 고발당해 2 [영상] 24년 버스기사의 마지막 퇴근길, 몰래 탄 삼 남매 3 대학 축제 ‘미친 라인업’에… 학생증 대여·재학생 인증 퀴즈까지 4 ‘국산 콩의 여왕’ 함정희 대표, 장기기증으로 5명에 새 생명 [아살세] 5 상주 단독주택서 일가족 3명 숨진 채 발견 해당분야별 기사 더보기 1 소림사 전 주지 징역 24년… 30년간 668억 횡령‧유용 2 세계 최대 정유사 “재고 사상 최저…유가 150달러 갈수도” 3 이란 전쟁 휴전 승인 망설이는 트럼프, 딜레마 빠졌나…휴전도 공격 재개도 부담 4 “차라리 양 칠래”…중국 양치기 구인에 700명 몰려 5 협상 두고 쪼개진 이란…“강경파 통제 못할 시 위기” 해당분야별 기사 더보기 1 정몽규, 13년 만에 축구협회장 사퇴…빈자리 어떻게? 2 19세 신예에게 무너진 조코비치…‘세월 앞에 장사 없네’ 3 “월드컵 끝나고 사퇴”… 정몽규 축구협회장, 13년 만에 물러난다 4 임지연 코믹 연기 통했다… 드라마 ‘멋진 신세계’ 인기몰이 5 ‘남태령’ 김현지 감독 “작은 김장하들이 거기 잔뜩 있었다” 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 ‘몰입감 최고’ vs ‘전쟁이 장난이냐’…‘콜옵’ 신작이 소환한 게임의 윤리 3 무용 사진가 옥상훈이 20년간 춤의 현장서 포착한 사진과 글 4 김별, 빈 국립발레단 입단… 인스타그램이 일등공신 5 첼리스트 김태연, 퀸 엘리자베스 콩쿠르 준우승 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “나는 왜 빠졌나” 고유가 피해지원금 이의신청 13만건 넘었다 李 “투표 독려 불편한 정치인, 극복해야할 구태 기득권자들” 한국은행은 도대체 왜 이란 은행에 100억을 물어주게 됐나 李대통령 ‘투표지 노출’ 논란에…중앙선관위원장도 고발당해 소림사 전 주지 징역 24년… 30년간 668억 횡령‧유용 대학 축제 ‘미친 라인업’에… 학생증 대여·재학생 인증 퀴즈까지 “대통령 지지하면 1번” “독재 막으려면 2번”… 투표 독려 사활 [영상] ‘삼전닉스’ 레버리지, 산 뒤에 후회 안 하려면? 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요