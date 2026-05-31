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숲속 개꿀잠대회 ‘반려견과 숙면을’

입력:2026-05-31 11:23
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31일 서울 성동구 서울숲에서 열린 유한킴벌리가 주최한 ‘숲속 개꿀잠대회’에서 반려견과 견주들이 낮잠을 청하고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

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