민주당 ‘전북’ 내홍…이원택 측 “김관영 두둔한 송영길, 해당행위”
이원택 더불어민주당 전북지사 후보 선거대책위원회가 김관영 무소속 후보를 옹호한 송영길 전 민주당 대표의 최근 발언을 두고 “사실관계 왜곡과 해당행위”라며 입장 표명을 촉구했다.
이원택 선대위는 31일 입장문을 통해 “송 전 대표가 ‘김관영도 실수했고 이원택도 똑같이 실수했다’, ‘김관영은 이재명 대통령이 선택한 사람’, ‘누가 돼도 민주당 사람’이라고 주장한 것은 사실관계에 대한 중대한 왜곡이자 당원과 도민을 혼란에 빠뜨리는 무책임한 정치적 선동”이라며 이같이 밝혔다.
선대위는 특히 “송 전 대표가 김관영 후보를 두고 ‘이재명 대통령이 선택한 뛰어난 사람’, ‘인재영입 1호’라는 취지의 주장을 반복하고 있는데 이 역시 사실과 다르다”며 “민주당이 공식 결정한 후보가 존재하는 상황에서 무소속 후보를 대통령의 선택으로 규정하는 것은 대통령의 정치적 중립성과 당의 결정에 심각한 혼란을 초래하는 행위”라고 덧붙였다.
앞서 송 전 대표는 지난 30일 유튜브 채널 ‘스픽스’ 인터뷰에서 “민주당이 김관영 후보를 배제하고 전북에 당력을 집중하는 것은 모순”이라며 “김관영 후보도 이재명 대통령이 선택한 사람인 만큼, 도민의 판단에 맡겨야 한다”고 주장했다.
진행자가 송 후보에게 “전북에서 이원택 민주당 후보를 도지사로 만들기 위해서 뛰듯이, 평택을에도 당력을 집중하라는 이야기인가”라고 묻자 송 후보는 “그렇다. 김관영 후보가 원래 민주당 사람 아니었나. 도민이 평가하는 거다. (표가) 국민의힘으로 가는 것도 아니지 않나. (평택을은) 잘못하면 국민의힘 후보가 될 가능성도 남아있는 것 아닌가”라며 목소리를 높였다.
김관영 후보 선거대책위원회도 보도자료를 통해 “송 전 대표가 유튜브 채널에 출연해 ‘전북도민은 민주당의 김관영 지사 제명 결정 과정이 잘못됐기 때문에 분노한다. 심판과 평가는 도민에게 맡겨야 한다’고 쓴소리를 했다”고 전했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
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