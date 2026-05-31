포스코, 고객사 안전관리 직접 챙긴다…안전 문화 확산
포스코 포항제철소가 고객사 안전관리 지원을 강화하며 철강 산업 내 지속가능한 상생 협력 모델 구축에 나서고 있다.
포항제철소는 지난 4월 삼원강재를 시작으로 철강 제조 현장에서 축적한 안전 노하우를 바탕으로 고객사 맞춤형 안전 지원을 확대하고 있다고 31일 밝혔다.
지난 29일에는 선재 제품 고객사인 대호특수강 포항사업장을 찾아 산업안전, 소방, 위험물 관리 전반에 대한 현장 밀착형 안전 컨설팅을 실시했다.
이번 컨설팅은 고객사의 자율안전 역량을 강화하고 안전한 조업 환경을 조성하기 위한 것으로, 단순한 제품 공급 관계를 넘어 실질적인 동반성장 기반을 구축하는 데 초점을 맞췄다.
이날 점검에서는 사업장 내 소방시설 운영 상태와 위험물 관리 체계를 중심으로 안전 시스템 전반이 기준에 맞게 작동하고 있는지 집중적으로 점검했다. 아울러 현장 근로자들의 애로사항과 건의사항을 청취하며 실질적인 개선 방향을 도출했다.
특히 공정안전관리 체계와 비상 대응 프로세스를 포함한 안전관리 전반을 면밀히 진단하고, 즉시 현장에 적용 가능한 개선 방안을 제시한 점이 특징이다.
대호특수강 측은 전문 분야인 소방·위험물 관리에서 자체 점검의 한계를 보완하고 잠재 위험 요인을 사전에 제거할 수 있는 계기가 됐다고 평가했다.
대호특수강 안전관리자는 “포항제철소의 세심한 진단 덕분에 현장의 잠재 위험 요인들을 선제적으로 제거할 수 있었다”라며, “앞으로도 포스코와 지속적으로 소통하며 모두가 안심하고 일할 수 있는 환경을 만드는 데 집중하겠다”고 말했다.
포항제철소는 안전 컨설팅 대상 고객사를 확대하고 사후 유지관리 재평가 지원까지 밀착 지원하는 등 철강 생태계 전반에 안전 문화를 확산할 계획이다.
정석준 포스코 선재부 부장은 “고객사들이 안전 개선 사항들을 현장에 적극 반영해 더욱 안전한 일터로 발전해 나가는 모습에서 큰 보람을 느낀다”라며 “앞으로도 고객사가 안심하고 조업에 전념할 수 있도록 동반성장 차원의 안전 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사