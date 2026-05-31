“미국은 안 내고, 중국은 늦게 내고”…유엔 ‘파산 위기’
미국의 분담금 미납과 중국의 지연 납부가 겹치면서 유엔이 사실상 파산 수준의 재정 위기에 몰린 것으로 알려졌다.
월스트리트저널(WSJ)은 30일(현지시간) “도널드 트럼프 행정부가 유엔에 내야 할 수십억 달러를 납부하지 않고 있고, 중국은 예산 체계를 교묘히 활용하고 있다는 비판을 받고 있다”며 “유엔이 재정난으로 무너지고 있다”고 보도했다.
보도에 따르면 미국은 지난 28일 기준 유엔 일반예산 20억3700만 달러와 평화유지 비용 22억4700만 달러 등 총 42억8000만 달러(약 6조4500억원)를 미납한 상태다.
미국이 유엔 지원을 전면 중단한 것은 아니지만, 트럼프 행정부는 유엔의 조직 개편과 정책 변화를 분담금 납부의 전제 조건으로 내걸고 있어 향후 납부 여부도 불투명하다.
유엔 규정상 회원국이 2년 치 분담금을 내지 않으면 총회 투표권이 제한될 수 있어, 미국은 이르면 내년 유엔 총회 표결권을 잃을 가능성도 있다.
트럼프 행정부는 그동안 유엔이 국제 분쟁 해결 등 본연의 역할을 제대로 수행하지 못하고 있으며, 미국의 정책 방향에도 협조하지 않는다고 비판해왔다. 이를 이유로 유엔 관련 재정 지원을 대폭 줄여왔다.
트럼프 대통령은 지난 1월 미국이 유엔기후변화협약(UNFCCC), 유엔인구기금(UNFPA), 유엔민주주의기금(UNDF) 등 유엔 관련 기관 31곳을 포함해 66개 국제기구에서 탈퇴한다고 발표했다. 유엔 산하 세계보건기구(WHO) 탈퇴 절차도 마무리했다.
이에 유엔은 지출 삭감에 착수했다. 현지 사무소를 폐쇄하고 아프리카 분쟁지역의 평화유지군을 줄이는 한편, 사무국 인력 3000명을 감축하고 뉴욕 유엔본부 개보수 사업도 보류했다. 그러나 재정난은 이미 한계에 가까워졌다는 우려가 나온다.
안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 “유엔이 파산을 향해 달려가고 있다”며 “우리 조직에 재정 붕괴라는 매우 현실적인 가능성이 있다”고 밝혔다. WSJ은 유엔의 현금 여력이 이르면 오는 8월 중순 바닥날 수 있다고 전했다. 유엔은 8월부터 차기 사무총장 선거 절차에 들어간다.
중국 역시 유엔 분담금 납부에 비협조적이라는 지적을 받고 있다. 중국은 최근 왕이 외교부장의 유엔 방문을 계기로 약 8억5000만 달러를 납부했지만, 지난 28일 기준 여전히 4억5500만 달러, 우리 돈 약 6900억원을 내지 않은 것으로 파악됐다.
중국은 미국과 달리 납부 의무를 지켜왔다는 입장이다. WSJ은 “분석가들은 중국이 과거 매년 상반기에 분담금을 냈지만, 2022년부터는 정치적 우선순위를 관철하기 위한 수단으로 최종 납부를 늦추기 시작했다고 보고 있다”고 전했다.
중국은 2021년까지는 매년 4~5월쯤 분담금 납부를 마쳤지만, 2022년에는 10월에야 완납했다. 2023년에는 11월, 2024년에는 12월 27일에 분담금을 납부하는 등 납부 시점을 계속 늦춰왔다.
WSJ은 “미국과 중국이 유엔 내 주도권을 놓고 경쟁하는 사이 유엔은 재정난으로 무너져가고 있다”고 지적했다. 유엔 고위 당국자는 “미국은 분담금을 내지 않고 있고, 중국은 수년간 시스템을 교묘하게 이용해왔다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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